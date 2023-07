E stando all’ultima paparazzata abbiamo la coppia dell’estate 2023. E che coppia: lei bellissimo volto della tv, lui cantante di fama internazionale. A lanciare il super gossip che ha fatto presto il giro del mondo è stata una tv spagnola, 305shock, che ha pubblicato anche un video in cui l’attrice e modella e il presunto nuovo amore passeggiano mano nella mano. Nessuna ufficialità per il momento, ma come mostra anche Amedeo Venza condividendo sul suo profilo Instagram foto e video in questione, la coppia sembra non nascondersi per niente.

E c’è di più. A quanto risulta agli esperti di cronaca rosa spagnola, lui era fidanzassimo. Ma avrebbe tradito la compagna proprio con lei, che è Ariadna Romero, la ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli e mamma di suo figlio. Questi ultimi due si sono da poco trasferiti a Miami. La notizia è di qualche settimana fa e la modella e volto della tv ha fatto sapere di aver trovato la piena comprensione da parte dell’ex, nonostante l’importante distanza che lo separerà dal figlio.

“La coppia dell’estate 2023”: Ariadna Romero con il famoso

“Un grazie enorme al suo papà per la comprensione. Devo dire che abbiamo un rapporto bellissimo: io comprendo i suoi momenti, le sue necessità, il suo lavoro in questo momento e lui comprende me, com’è giusto, sono la mamma di Leo”, ha detto Ariadna Romero sul suo trasferimento in Florida tranquillizzando tutti. E ha anche speso belle parole per Giulia Salemi, attuale compagna di Pierpaolo Pretelli.

“Ho sempre avuto il sostegno di Pier e il suo appoggio. Lui e Giulia Salemi sono stati qui a trovare Leo ed è stato bellissimo: il bambino era felice di ritrovare il suo papà. È scontato: ogni decisione presa è stata discussa e condivisa. Abbiamo un bell’equilibrio”. Ma tornando al gossip che l’ha fatta finire su ogni sito e rivista di gossip ora pare accompagnarsi a Julio Iglesias.

All’inizio si pensava che si trattasse di Enrique Iglesias, poi è stato specificato che invece era il fratello minore, anche lui cantante famoso: “È Julio, il fratello più piccolo del cantante che, a quanto pare, avrebbe tradito la fidanzata proprio con Ariadna”, ha rettificato Amedeo Venza.