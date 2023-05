Brutta notizia per il pubblico di Temptation Island. Una coppia si sarebbe lasciata e questa informazione giunge a poca distanza da un altro annuncio simile, che aveva coinvolto gli ex sposi Claudia Venturini e Stefano Socionovo. E ora due ex protagonisti del programma di Canale 5 avrebbero alzato bandiera bianca e le loro strade si sarebbero separate. Una vera e propria doccia fredda per i loro fan, che non si aspettavano questa improvvisa decisione.

Prima di soffermarci su questi due protagonisti di Temptation Island, che ormai non stanno più insieme, vi avevamo parlato pochi giorni fa di un’altra coppia che si è lasciata definitivamente, ovvero quella tra Venturini e Socionovo. Lorenzo Pugnaloni ha scritto: “Esclusiva Lollo Magazine: ricordate Stefano e Claudia di Temptation Island? I due ad oggi si sono ufficialmente lasciati e il loro matrimonio è giunto al capolinea”. Tutti ricorderanno le foto e il video del lieto evento che la coppia ha condiviso al tempo sui social.

Temptation Island, un’altra coppia si è lasciata

E ora il capitolo fine ha riguardato anche questi due ormai ex partner, che avevano partecipato a Temptation Island. Un’altra coppia si è lasciata probabilmente per sempre come ha confermato la stessa giovane sui social. Nonostante abbia tentato di essere vaga, ha preannunciato questa decisione presa da entrambi: “Più in là vi racconterò tutto, ora non è il momento“. E ci sono dunque grossi dubbi su ciò che è successo, solamente nelle prossime settimane se ne potrà sapere di più.

Parliamo di Anna Boschetti e Andrea Battistelli, che avrebbero rotto la loro relazione. I due sono stati a Temptation Island 2020 e sono usciti assieme dalla trasmissione, nonostante qualche problema. Pare anche che lui abbia tradito la donna in passato, ma poi le cose erano rientrate e sembrava che stesse andando tutto per il verso giusto. Almeno fino a qualche ora fa, quando lei ha fatto intendere che è successo qualcosa presumibilmente di irreparabile con l’uomo.

Anna è più grande di Andrea di 10 anni. Lui è un cuoco e sta bene dal punto di vista economico, come riferito dai colleghi di Cosmopolitan. Dato che avrebbe una barca e spesso e volentieri si è concesso momenti di relax con vacanze all’estero.