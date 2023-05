Alla fine la notizia peggiore è arrivata, nonostante i tentativi di ritrovarsi. Una coppia di Canale 5 e precisamente del programma Temptation Island si è lasciata definitivamente, come confermato da lui ufficialmente sul profilo Instagram. Ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi fan e inevitabilmente ci sono stati dei quesiti sulla sua relazione sentimentale, che ormai è naufragata. Entrambi quindi sono attualmente single.

La coppia di Temptation Island che si è lasciata si è detta addio non per un motivo molto grave, come ci ha tenuto a precisare lui. Probabilmente hanno provato in tutti i modi a far scattare nuovamente la scintilla, ma dopo essersi separati una prima volta, non è andata a buon fine nemmeno la seconda e alla fine hanno deciso che la strada più giusta da intraprendere fosse quella di viversi le proprie vite non insieme.

Una coppia di Temptation Island si è lasciata ufficialmente

Ad aver confermato la rottura di questa coppia di Temptation Island, la quale si è lasciata appena un mese dopo aver provato a riavvicinarsi, è stato uno dei due diretti interessati, ovvero Federico Rasa. Lui ha scritto nelle Instagram stories: “Ragazzi, è successo. Ma non c’è stato alcun tradimento“. Poi gli è stato chiesto qualche aggiornamento ulteriore, infatti non tutti avevano compreso che fossero momentaneamente ritornati insieme.

Lei è invece Floriana Angelica, che aveva partecipato con Federico all’edizione numero nove del reality show estivo di Canale 5. I fan avevano già notato che non si seguissero più sui social, poi è stato lui a confermare le indiscrezioni: “Sì, ci abbiamo riprovato ma abbiamo capito che la storia non andava più! Ma vi ripeto che non c’è stato nessun tradimento da entrambe le parti”. Dunque, i fan si devono mettere l’anima in pace: stavolta non sembrano esserci possibilità di una nuova reunion.

Floriana e Federico hanno preso parte a Temptation Island 2021, l’ultimo andato in onda prima della sospensione dell’anno scorso. Si erano lasciati la prima volta nel settembre 2022, dopo 4 anni di relazione. Poi circa 30 giorni fa avevano ricominciato ad essere una coppia e ora si sono separati nuovamente.