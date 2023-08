Un altro amore vip è destinato a terminare. I due volti di Canale 5 si sarebbero lasciati, dopo che si sono amati per diversi mesi. Non avevano voluto confermare inizialmente la loro relazione per mantenere il massimo della privacy, ma poi era stato lui ad uscire allo scoperto confermando di essere legato sentimentalmente ad una persona. Su di loro sono state dette tante cose, ma nelle scorse ore l’ultimo gesto del giovane sembra aver chiarito definitivamente tutto.

I due volti di Canale 5 sono stati insieme fino a poco tempo fa, basti pensare che l’ultima foto risale al 25 giugno scorso. Ma ora si sarebbero lasciati, almeno stando a quanto è possibile interpretare grazie ad una storia Instagram di lui. Possiamo subito dirvi che stiamo parlando di due ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi, che si sono conosciuti ed innamorati al talent show. Ma ora il loro cammino sembra essersi diviso.

Leggi anche: “Si sono lasciati”. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la notizia preoccupa i fan. Ma arriva la verità





I due volti di Canale 5 si sono lasciati: “Ti ho amato, ma mi sono annullato”

Molto cruda la storia Instagram di uno dei due volti di Canale 5, che oramai si sono lasciati, sebbene non abbiano scritto un post ufficiale. Ma il ballerino Nunzio Stancampiano è stato molto chiaro nel suo post, utilizzando un po’ di vena polemica: “Il mio unico errore è stato amarti…al punto da annullare me stesso“. Quindi, agosto da dimenticare per loro, che dovranno adesso leccarsi le ferite e guardare avanti, anche perché da questo messaggio sembrerebbero ridotte le speranze di un futuro ritorno di fiamma.

Tace invece il profilo Instagram della (ex?) fidanzata Cosmary Fasanelli, anche lei ballerina, infatti la sua ultima attività è del 22 luglio e riguarda un paio di sue foto al mare. Da giugno lei e Nunzio non si sono più fatti vedere assieme e questo aveva già allarmato i fan. Hanno entrambi partecipato ad Amici 21: Stancampiano è del 2003 e riuscì ad entrare nel talent show Mediaset, in virtù dell’infortunio di Mattia Zenzola, quest’ultimo diventato poi vincitore dell’edizione scorsa.

Cosmary, classe 2000, dopo l’esperienza ad Amici, è anche diventata la velina mora di Striscia la Notizia nell’edizione 2022-2023. Quando era ancora minorenne, aveva partecipato anche al programma Mediaset Tu sì que vales.