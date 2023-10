La confessione dell’attore italiano arriva a sorpresa. Ormai il suo volto è diventato iconico sulla scena cinematografica internazionale. Il pubblico del grande e del piccolo schermo, indistintamente, ne apprezza le formidabili interpretazioni: l’attore è anche diventato negli anni un vero e proprio sex symbol. Eppure di recente, il professionista del mondo della recitazione teatrale e cinematografica ha rivelato qualcosa di se stesso che nessuno ha mai conosciuto fino a questo momento.

La confessione a sorpresa di Pierfrancesco Favino. Bravissimo, bello, affascinante: l’attore italiano ha ormai raggiunto il picco della notorietà. Merito di interpretazioni impeccabili che incontrano anche il fascino dell’uomo che è: Favino, di origini pugliesi, ha avuto tra i suoi maestri Luca Ronconi e Orazio Costa. Non solo attore: è anche direttore e insegnante presso la Scuola di Formazione del Mestiere dell’Attore “L’Oltrarno” di Firenze. Dopo aver studiato all’accademia d’arte drammatica Silvio D’Amico ha esordito 1991 con il film Una questione privata, tratto dall’omonimo romanzo di Beppe Fenoglio e diretto da Alberto Negrin.

La confessione a sorpresa di Pierfrancesco Favino: “Con un uomo…”

Pierfrancesco Favino è sposato con la collega Anna Ferzetti e i due hanno due figlie: Greta e Lea, eppure di recente ha confessato di aver voluto sperimentare una conoscenza più approfondita con un uomo più grande di lui. Ne ha parlato senza troppi giri di parole nel corso di un’intervista rilasciata per Il Corriere della Sera.

“Non fu nulla di carnale. Ho capito che non ero omossessuale. Nello spettacolo l’omosessualità è sempre stata presente”, ha rivelato. “Se non provavi un’emozione per uomo, ti chiedevi cosa avevi di sbagliato. Adesso per le nuove generazioniè tutto più semplice”, ha poi aggiunto Pierfrancesco. Nato a Roma il 24 agosto 1969, Pierfrancesco Favino ha origini pugliesi da parte di entrambi i genitori; il padre era di Foggia, mentre la madre di Candela, un paesino in provincia di Foggia. L’attore tornerà presto a incantare i fan nei panni di Salvatore Todaro nel “Comandante”.

Salvatore è il comandante di sommergibili della Regia Marina. La sua storia è ambientata durante i turbolenti anni della seconda guerra mondiale e il suo nome è stato annoverato tra gli eroi dei mari. La pellicola è stata presentata nel corso dell’80esima Mostra del Cinema di Venezia, per la regia di Edoardo De Angelis. La programmazione nelle sale cinematografiche è prevista a partire dal 31 ottobre.