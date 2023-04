Spettacolare annuncio nelle ultime ore da parte della nota conduttrice televisiva, che ha dato alla luce un nuovo bebè. Si tratta del terzo figlio per la donna, che ha anche svelato il nome del neonato che l’ha resa più che entusiasta. Parliamo di Laura Jackson, la quale è diventata mamma proprio nei giorni festivi di Pasqua. Le sue parole hanno commosso migliaia e migliaia di suoi follower, i quali hanno potuto apprezzare le prime immagini della donna in compagnia del suo adorato bimbo.

Laura Jackson ha annunciato così la notizia più bella, con la presentatrice diventata nuovamente mamma: “La scorsa settimana abbiamo completato la nostra festa, ora siamo in cinque. Un tipo di Pasqua diverso, speciale e molto meraviglioso. Un’entrata in piscina, circondata dai nostri condimenti nella cucina di casa. Abbiamo finalmente salutato l’ultimo membro della nostra famiglia. Dopo una gravidanza impegnativa e stimolante, mi sento al settimo cielo. Totalmente felice che sia finalmente qui”.

Leggi anche: “Arriva Baby 4”. Festa grande a Canale 5: la coppia aspetta il quarto figlio





Laura Jackson è mamma: nato il terzo figlio

Poi Laura Jackson, super contenta di essere mamma per la terza volta, ha concluso: “Non capita spesso che la vita faccia una vera pausa, quindi stiamo assaporando questi momenti davvero speciali e brindando al nuovo arrivato nell’unico modo che conosco: margini senza fondo (margarita)”. Il nome scelto per il bambino è Nico Sunny Gorrigan. Ovviamente i like e i commenti sono arrivati in quantità industriale, infatti lei ha un seguito importantissimo su Instagram: sono infatti oltre 160mila i follower.

Laura Jackson ha 36 anni ed è originaria dell’Inghilterra. La presentatrice tv ed editorialista è nata nella città di Huddersfield ma ha vissuto a Kirkburton. La sua carriera lavorativa è partita con lo show Freshly Squeezed e poi è diventata celebre per le conduzioni dei programmi Take Me Out: The Gossip sul canale ITV2, This Morning su ITV, The Clothes Show su BBC One e Big Brother’s Little Brother su Channel 4. Lei è molto esperta del mondo culinario, infatti ha anche pubblicato un libro di cucina.

Per quanto riguarda la sua sfera privata, è unita in matrimonio dal 2017 con il marito Jonathan Gorrigan, che lavora come fotografo. La prima figlia avuta si chiama Sidney Frances e ha quattro anni, mentre il secondogenito è Remy e ha due anni.