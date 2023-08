“A breve sarò padre di due gemelli“. E il 13 marzo, il lieto evento con la nascita dei figli. Il cantante aveva annunciato l’arrivo dei piccoli con un post social, scrivendo che la compagna Giulia Diana aveva dato alla luce i due gemellini Duccio e Maso (il nome di quest’ultimo in onore di nonno ‘Hollywood” Tommaso).

“Benvenuti nel chiasso del mondo bimbettini miei – aveva scritto l’artista -. Vi auguro di saper difendere la voglia e la capacità di straripare e di non smettere mai di dare da mangiare alla vostra fantasia. Crescete liberi e sensibili. Io sarò sempre qua, con questi occhi lucidi e innamorati. Siete il giorno più bello della mia vita, per tutta la vita”.

Enrico Nigiotti, la foto dei figli con la bisnonna

Ora, a qualche mesa dalla nascita dei figli, il cantante livornese Enrico Nigiotti ha pubblicato una bellissima foto in cui ha immortalato Duccio e Maso in braccio alla loro bisnonna, quindi la nonna dell’artista e una bellissima dedica. “Auguri nonna, 92. 4 figlioli, 10 nipoti e quasi 11 bisnipoti” ha scritto il cantautore.

L’11 giugno Enrico Nigiotti aveva pubblicato una foto insieme ai due piccoli. Lo aveva fatto in occasione del suo compleanno scrivendo una bellissima dedica: “Oggi sono 36. I regali più belli del mondo sono qui nel lettone con me. La nuova musica è tornata a bussarmi ed io le ho aperto la porta già da qualche mese. Avevo bisogno di un po’ più di tempo per raccontarmi”.

Enrico Nigiotti è legato alla fidanzata Giulia da più di cinque anni. Lei è laureata in psicologia e insegna danza. Anche lei è di Livorno ed è titolare della scuola “Laboratorio di Danza e Movimento”. Enrico Nigiotti è diventato famoso grazie alla sua partecipazione alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi. Il cantante vanta anche una partecipazione a Sanremo e un terzo posto a X Factor.