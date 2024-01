Coming out, la notizia fa presto il giro del web. Da poco avrebbe concluso un altro successo, quello in qualità di autore di Unica, docu-film che ha visto come protagonista Ilary Blasi e al centro la vita personale della conduttrice, in particolar modo dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, che, com’è noto, ha sicuramente attirato l’attenzione dei media, dei fan e tutte le dovute indiscrezioni annesse alla vicenda. Adesso uno dei più influenti autori televisivi italiani ha deciso di rompere il silenzio e dichiarare tutto pubblicamente.

L’autore televisivo fa coming out. Tanti i volti del panorama televisivo italiano legati al suo nome, tanti anche i programmi che ha saputo ‘vestire’ in modo tale da conquistare il cuore del pubblico. Solo per citarne alcuni: Matricole, Meteore, Il brutto anatroccolo Saranno Famosi (poi Amici), ebbene si, tutti i programmi di successo appena citati hanno alle spalle la sua invettiva e indubbia professionalità.

Per chi ancora non lo avesse capito, stiamo parlando di Peppi Nocera, reduce tra l’altro delle edizioni de L’isola dei Famosi, con alla guida del timone Simona Ventura, molte delle edizioni di X-Factor, come anche quella di Bake Off Italia, The Ferragnez 1 e 2, senza dimenticare il docu-film Unica con Ilary Blasi, il cui clamore creato è noto a tutti. Ma nel corso della carriera, Peppi ha anche scelto di intraprendere un altro percorso, infatti a partire dal 2017, sotto lo pseudonimo de La Badante, ha dato il via a un progetto musicale.

Di questo e di molto altro ha parlato nel corso di un’intervista su Gay.it. Perchè ha scelto il nome La Badante? L’autore televisivo ha risposto: “A dirtela tutta, volevo chiamarmi La Pu**ana russa”, ha ironizzato per poi aggiungere: “ma poi il mio fidanzato mi ha fatto notare il pericolo woke, e mi ha proposto La Badante. E mi è piaciuto”.

“Ciò che mi muove davvero in questa operazione La Badante”, aggiunge “è che intanto mi diverte moltissimo, perché amo le canzoni. E poi secondo me è importante mantenere viva la memoria di un mondo gay che ha prodotto coraggiosa sfacciataggine in tempi ben diversi da oggi”. E sulla vita sentimentale rivela: “Mi sono lasciato da poco, dopo otto anni, in maniera civile e serena e ora stiamo entrambi molto bene”.