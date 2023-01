Noah Schnapp è gay. Ad annunciare il coming out è stato lo stesso attore con un divertente video, pubblicato sul suo profilo TikTok. Di lui si era parlato in particolare di un suo famoso personaggio, infatti si era dibattuto sul fatto se fosse o meno omosessuale e aveva lasciato dei dubbi in merito. Invece ora è proprio il 18enne a confessare di aver compreso ormai da tanto tempo di avere questo orientamento sessuale. Le sue parole hanno inevitabilmente fatto il giro della rete.

Nelle ultime ore Noah Schnapp ha confessato di essere gay. Un coming out in piena regola dell’attore. Pochi giorni fa invece era stato un personaggio televisivo a rivelare di essere omosessuale. Parliamo del fratello di Giaele De Donà, Matthias: “Tu come persona sei completamente etero o no? Volevo saperlo, perché non ne ero sicurissimo. Io non lo sono al 100%. Come mi attrae una ragazza mi attrae anche un ragazzo, sono sincero. Questa è la mia occasione per dire al mondo chi sono veramente senza filtri e paure”.

Leggi anche: “Sono anche gay”. Coming out a sorpresa del giovane volto della tv: l’annuncio al reality





Noah Schnapp è gay, il coming out dell’attore

Attraverso un breve filmato postato sul noto social network TikTok, Noah Schnapp ha confessato così di essere gay. Un coming out fatto davanti a tutti i suoi follower: “Immagino di essere più simile a Will di quanto pensassi. Quando finalmente ho detto a tutti i miei amici e alla mia famiglia di essere gay, dopo essermi nascosto per 18 anni perché ero impaurito, loro mi hanno detto: ‘Ma lo sapevamo’”. Ma per lui è stato importante dirlo perché adesso può finalmente viversi la sua vita senza ansie.

Noah Schnapp, nato il 3 ottobre del 2004 a Scarsdale, negli Stati Uniti d’America, è conosciuto da tutti in particolare per tre ruoli: è Will Byers nella serie Netflix Stranger Things; è la voce di Charlie Brown nel film Snoopy & Friends e interpreta il personaggio di Roger Donovan ne Il ponte delle spie. Per quanto riguarda gli aspetti più prettamente privati, ha una sorella gemella che si chiama Chloe. Ha iniziato a manifestare passione e amore nei confronti della recitazione, quando aveva solamente 5 anni.

Noah Schnapp comes out as gay:



“I guess I’m more similar to Will than I thought” pic.twitter.com/Vg5swfGMTi — Pop Base (@PopBase) January 5, 2023

Parlando di film cinematografici, le sue ultime esperienze sono datate 2020 coi film Aspettando Anya e Hubie Halloween. Nel 2016 ha vinto lo Young Entertainer Awards per Snoopy & Friends e ha ricevuto diverse candidature per Stranger Things.