“Ecco come mi hanno ridotto”. Cristiano Iovino, spuntano le foto. Svolta nel caso che sta facendo discutere mezza Italia tra Fedez e il personal trainer che avrebbe avuto una tresca con Ilary Blasi. Dopo giorni e giorni di silenzio da entrambe le parti, ora finalmente si capisce l’entità del ‘danno’ in relazione alle presunte botte di Iovino.

Per chi non lo sapesse, sembra che i due si siano visti durante una serata al The Club, noto locale milanese. Tra i due ci sarebbero state delle frizioni in discoteca e la cosa sarebbe degenerata con una spedizione punitiva sotto casa del personal trainer. La vera domanda in tutto ciò è: “Ma Fedez dov’era?”.





“Ecco come mi hanno ridotto”. Cristiano Iovino, spuntano le foto

A rendere nota qualche informazione aggiuntiva è Fabrizio Corona che sul suo sito Dillinger News ha detto: “Dopo quello che è accaduto, Iovino si è fatto medicare in ospedale e ha in mano un referto (non vi diciamo di quanti giorni ma lo sappiamo), ha deciso di non sporgere denuncia. Questo perché è un ragazzo tutto d’un pezzo con dei codici etici propri, che non sono criminali”.

E ancora: “Arrabbiato e preoccupato, Iovino, non ha sporto denuncia e non ha rilasciato nessuna dichiarazione sui fatti. Dall’altro lato Fedez, arrabbiatissimo, anche in modo un po’ arrogante, dal Salone del Libro, luogo della cultura e della libertà di espressione ha attaccato stampa“. Ora il settimanale Oggi pubblica le foto di Iovino dopo l’aggressione e scrive: “Su nuovo numero della nostra rivista, in edicola da venerdì 17 maggio”.

"Il fatto che #Iovino non abbia denunciato è la chiave per capire che evidentemente non è stato un pestaggio per un semplice apprezzamento per una ragazza del giro di #Fedez"



Il direttore Aldo Vitali a #Pomeriggio5

“Per la prima volta il personal trainer Cristiano Iovino mostra in una foto le ferite del pestaggio: sono visibili un graffio superficiale sulla fronte e le labbra tumefatte. E ancora: le immagini di Chiara Ferragni con i figli Vittoria e Leone al parco con il bodyguard Christian Rosiello, l’ultras del Milan colpito in passato da due Daspo, fedelissimo del capo della Curva Sud Luca Lucci, agli arresti domiciliari con una condanna definitiva di sei anni e quattro mesi per spaccio”.

