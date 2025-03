L’incredibile trasformazione di Nadia Rinaldi. L’attrice romana è un volto noto di tv e cinema avendo preso parte a numerose pellicole. Ne ricordiamo alcune: “Il mio uomo perfetto” (2018), “Non escludo il ritorno” e “Razzabastarda” (2012), ma anche “SPQR – 2000 1/2 anni fa” (1994) e “Una milanese a Roma” (2001). Di lei si ricorda anche la vicenda giudiziaria che la vide tristemente protagonista.

Ma grande clamore ha suscitato la sua recente trasformazione fisica. Fin dagli esordi Nadia Rinaldi era caratterizzata da un fisico importante, ma oggi è irriconoscibile. L’attrice è infatti dimagrita moltissimo: a quanto pare ha perso ben 86 chili, passando da 150 a 64 chili, un autentico record. Ma come ha fatto? Ora ve lo spieghiamo.

Nadia Rinaldi trasformata: come ha fatto a perdere 86 chili

Il cambiamento radicale è stato possibile grazie a tanti anni di sacrifici, fatti di determinazione, tenacia e costanza. Ma c’è stato anche un importante intervento chirurgico. Tutto è cominciato dieci anni fa quando Nadia Rinaldi ha deciso di sottoporsi a un bypass gastrico. Da lì tutto è cambiato.

Il bypass gastrico, infatti, influisce in maniera determinante sul fisico. Questa procedura consiste nel creare una piccola tasca gastrica lunga e stretta (del volume simile ad una tazzina di caffè). La tasca gastrica viene separata dal resto dello stomaco e si svuota direttamente in un tratto di intestino tenue. Ciò consente di ridurre l’appetito e limitare l’assorbimento dei grassi. Tuttavia da solo non basta.

L’attrice ha dovuto seguire infatti un regime alimentare ferreo eliminando dolci, alcol, bevande gassate e cibi grassi. Inoltre Nadia si è potuto concedere la pasta solo una volta alla settimana, nessuna limitazione invece a frutta, verdura e carni bianche. Ovviamente l’attrice ha svolto in questo periodo tanta attività fisica e jogging, anche se lei stessa ha ammesso di non essere mai stata una fan della palestra.

Oltre a questi sacrifici, però, ci sono stati anche momenti bui: Nadia Rinaldi ha subito atti di bullismo, esclusioni professionali e anche tradimenti personali. Nonostante tutto l’attrice ha tenuto duro e oggi è felice e serena, in forze e salute.

