Quella del principe azzurro è soltanto una favola. In realtà, come dimostrato ampiamente dalle confessioni di Harry, secondogenito di Carlo e Lady Diana, la vita reale è tutt’altra che un sogno. A volte, invece, può tramutarsi in un vero e proprio incubo. Il fratello minore di William, che da sempre appare quello più a suo agio nel suo ruolo dinastico, ha fatto rivelazioni sconvolgenti sulla sua vita. Il principe ha spiegato che in passato, per superare il trauma della morte della mamma, ha abusato di droghe e alcol.

Ospite di Oprah Winfrey a “The Me You Can’t See”, in onda su Apple Tv, il principe Harry lo ha fatto capire chiaramente. Le sue confessioni hanno tolto ogni velo sulla presunta perfezione di un mondo distante anni luce da quello dei comuni mortali. “Bevevo tanto alcol quanto se ne beve in una settimana. Non perché mi divertissi ma perché cercavo di nascondere il dolore”. E come in un brutto film tornano a galle le immagini dell’incidente del 1997 in cui morirono Diana e il suo fidanzato Dody Al-Fayed. In circostanze mai del tutto chiarite.

Il Principe Harry, confessioni choc

Oggi la biografa ufficiale della famiglia reale, Angela Levin, aggiunge particolari agghiaccianti sullo stato d’animo del Duca di Sussex. Il principe Harry vive “costantemente” nel terrore di perdere l’amata Meghan Markle esattamente come perse la madre. La stessa scrittrice ha dichiarato che, per il principe Harry, la vita reale è “troppo impegnativa”. E gli ha suggerito di allontanarsi il più possibile dai riflettori. “Che orrore – ha twittato recentemente Levin – se Harry pensa costantemente che perderà Meghan come è successo con Diana”.





Lady Diana e il piccolo Harry

“E continua a dare la colpa di tutto al razzismo – prosegue la biografa ufficiale della famiglia reale – Inoltre non riesce a sbarazzarsi della minaccia di Meghan di suicidarsi”. Il principe Harry ha ammesso di soffrire di attacchi di panico e di aver abusato di cibo, droghe e alcol. Ma ha anche confessato di temere di rientrare nel Regno Unito in occasione dei funerali del nonno. Harry ha detto di essere “preoccupato e spaventato”.

Meghan Markle e il Principe Harry

Dody Al-Fayed e Lady Diana

Sono molti i contenuti inediti sulla sua vita che il principe Harry ha raccontato a Oprah Winfrey. Nelle cinque parti della serie “The Me You Can’t See” il figlio di Carlo e Diana ha anche parlato di razzismo. Queste le riferite alla morte della mamma: “È stata inseguita a morte mentre aveva una relazione con qualcuno che non era bianco”. Accuse pesantissime che non mancheranno certo di provocare reazioni. In un rapporto tra Harry e Meghan con la casa reale sempre più logoro.