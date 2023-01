Notizia clamorosa e inaspettata su due ex volti di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Sara Shaimi e Sonny Di Meo, infatti in queste ore è stato comunicato qualcosa di davvero pazzesco,. I fan ancora stentano a crederci, ma sarebbe davvero successo ed è una novità molto importante. A svelare in primis la news è stata Deianira Marzano, la quale comunque ha semplicemente lanciato degli indizi senza rivelare esplicitamente i loro nomi. Ci ha pensato successivamente il sito Isa e Chia a chiudere definitivamente il cerchio. Infatti, sarebbero nuovamente una coppia.

E pensare che Sara Shaimi soltanto qualche giorno fa aveva detto su Sonny Di Meo, dopo che lui pare avesse iniziato ormai una relazione sentimentale: “Figuracce a gogo, io non ho voluto fare niente perché non mi interessa più. Mi state girando certi commenti, al volo vorrei dire: chi vuole sapere la verità può contattare amici, familiari, controllare il telefono. Così evitano di fare certe figuracce”. Ora l’incredibile colpo di scena, che di botto ha cambiato drasticamente la loro situazione.

Sonny Shaimi e Sonny Di Meo, la notizia clamorosa

Davvero incredibile ciò che sta accadendo a Sonny Shaimi e Sonny Di Meo. Lei era parsa molto nervosa, dopo aver visto le foto di lui in compagnia di Aurora Colombo, con la quale si era baciata ufficializzando di fatto la relazione. Ma ora l’influencer Deianira Marzano, in una storia Instagram postata nella mattinata di mercoledì 25 gennaio, ha svelato una cosa quasi assurda. Ripetiamo comunque che lei non ha fatto nomi e cognomi, ma è ormai certo che stesse parlando proprio dei due ragazzi ex Uomini e Donne.

Deianira Marzano ha quindi scritto su Instagram: “Vi preannuncio che una coppia che si era lasciata è tornata insieme, ma per ora manterranno la privacy. Poi ci saranno belle sorprese, stay tuned. Vi do un piccolo indizio: ‘Io e lui eravamo ai ferri corti'”. E proprio grazie a quest’ultima frase Isa e Chia ha affermato che si tratterebbe di Sara e Sonny, dato che lui aveva avuto un battibecco con l’influencer proprio nel recente passato. Non resta che attendere comunicazioni ufficiali dei giovani.

Soltanto all’inizio di gennaio Aurora Colombo aveva confermato la storia amorosa con Sonny: “Ti ho conosciuto su direct, primo appuntamento su WhatsApp. Luna di miele su Skype. Instalova”. Ma questo fidanzamento sarebbe stato flash e ora lui si sarebbe rituffato tra le braccia di Sara.