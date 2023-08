Colpo di scena sulla conduttrice televisiva, che tra l’altro ha ottenuto un importante ruolo nelle scorse settimane e avrà l’arduo compito di sostituire una sua nota collega. Parliamo di Veronica Gentili, che è stata beccata per la prima volta in compagnia del suo fidanzato. Eppure nei giorni scorsi era uscita fuori un’immagine che la vedeva intenta a baciarsi con un famoso giornalista, ma a quanto pare non ci sarebbe nessun flirt in corso.

Lei sarebbe felicemente legata a quest’uomo, come è testimoniato dagli scatti postati dal settimanale Chi. Veronica Gentili ha un fidanzato e questo è ormai assodato, ma non si tratta del conduttore del quale ve ne avevamo anche parlato poco tempo fa. Lei ha 41 anni, mentre il partner 50 e si stanno godendo questa calda estate. Sono stati beccati in atteggiamenti complici e quindi sarebbe lui a farle battere forte il suo cuore.

Veronica Gentili beccata col fidanzato: non è il famoso giornalista

Veronica Gentili ha quindi un fidanzato, ma non è nuovo e non si tratta di Marco Travaglio. Lei aveva parlato in passato di questa persona, però mai nessuno li aveva visti insieme. Cosa che è invece successo stavolta, mentre si trovavano al mare in provincia di Latina, a San Felice Circeo. Si sono baciati ed è stato possibile anche vedere in volto la sua dolce metà. Sappiamo sia il suo nome e cognome che cosa fa nella sua vita professionale.

Il partner della neo conduttrice de Le Iene, al posto di Belen Rodriguez, si chiama Massimo Galimberti e lavora come professore all’università a Roma Tre. Lui è docente di Analisi del prodotto audiovisivo contemporaneo e dell’organizzazione dei processi culturali, ma fa anche altro perché è anche consulente editoriale nonché supervisore artistico per il cinema e la tv. I due sembrano amarsi alla follia e con queste foto sono state spazzate via tutte le voci, che davano Veronica Gentili prossima a Travaglio.

Ora i fan si aspettano qualche immagine di coppia anche sul profilo Instagram ufficiale di Veronica. Lei comunque ha tanta voglia di rilassarsi, prima che finisca l’estate e torni quindi a lavorare in maniera incessante.