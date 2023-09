Momento forse già decisivo nella relazione tra Chanel Totti e il suo fidanzato Cristian Babalus. I due si sono mostrati definitivamente da diverso tempo e spesso e volentieri propongono ai follower le foto di coppia. Nelle scorse ore, però, si è aggiunto un dettaglio molto particolare che ha aperto la strada a qualcosa di pazzesco. Non sappiamo se abbia veramente comunicato l’eventuale decisione a mamma Ilary Blasi e a papà Francesco Totti, ma il dubbio resta eccome.

Chanel Totti e il fidanzato Cristian Babalus appaiono sempre più innamorati e la scoperta fatta dai follower su Instagram è stata alquanto clamorosa. Lei stessa ha fatto notare un oggetto molto interessante, che inevitabilmente ha fatto saltare tutti dalla sedia. Nessuno poteva neanche immaginare una possibile scelta, avendo solamente 16 anni, ma niente è da escludere a priori e le prossime settimane potrebbero già essere più chiarificatrici.

Leggi anche: “Che me***, hai solo 16 anni”. Nessun perdono per Chanel Totti, insulti e veleno dopo l’ultimo gesto pubblico





Chanel Totti e il fidanzato Cristian Babalus, cosa avrebbero deciso di fare

Pochi giorni fa Chanel Totti ha postato una foto col fidanzato Cristian Babalus, mentre erano in spiaggia, e lui ha scritto: “Cuore miooo”. In un’altra, sempre mentre erano sulla riva del mare in uno scatto davvero romantico, c’è stata la classica frase ‘ti amo’ del giovane, mentre la figlia di Ilary e Francesco ha messo un cuore rosso. Ma torniamo al presente e vediamo con cosa si è fatta vedere l’adolescente e perché se ne sta parlando così tanto.

Durante una delle sue storie Instagram, Chanel ha mostrato un anello, il solitario con tanto di diamante, utilizzato per dichiarare il grande amore nei confronti del partner. Potrebbe essere stato un regalo fatto dalla sua dolce metà, che avrebbe speso tra i 1.200 e i 3mila euro. E tra gli utenti c’è già chi ha ipotizzato le nozze: “Pensate già al matrimonio?“. Nessuna risposta a questa domanda, anche perché bisognerà eventualmente attendere i 18 anni prima di fare una scelta così importante.

Cristian Babalus ha 20 anni ed è noto per essere un tiktoker. Lui è stato accusato dall’ex fidanzata Martina De Vivo di aver subito un tradimento. Dalla relazione con lei ha avuto anche una figlia, che è stata chiamata Kylie.