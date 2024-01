Colpita da shock settico e ricoverata in terapia intensiva: l’attrice ha raccontato tutto via Instagram, con tanto di immagini in cui appare provata in ospedale, con un lungo messaggio in cui spiega cosa è successo mentre si trovava in vacanza e inizia una serie di ringraziamenti a partire dal suo compagno. Compagno che è anche un collega che non l’ha mai lasciata sola e grazie a cui ha trovato la forza di reagire.

“Mentre sono seduta qui a elaborare e a riprendermi dalle prime settimane del 2024, l’unica parola che mi viene in mente è gratitudine. Mentre ero in vacanza a dicembre, a Capodanno, quella che era iniziata come una tonsillite si è trasformata in uno shock settico, che ha infettato e colpito diversi organi. Sono grata che la mia salute sia migliorata nonostante quello che ci era stato detto inizialmente”, scrive.

Leggi anche: “Un altro figlio in arrivo”. Gigi D’Alessio, lieta notizia: è il sesto. Chi sono e da chi ha avuto tutti





Shock settico, l’attrice ricoverata in ospedale

Lei è Ashley Park, l’attrice di Broadway molto conosciuta dal pubblico anche come protagonista di Emily in Paris nel ruolo di Mindy Chen, l’inseparabile amica di Lily Collins. E prosegue nel post ringraziando per primo il compagno, l’attore anglo francese Paul Forman conosciuto proprio sul set della serie Netflix ambientata a Parigi.

“Sono grata soprattutto a Paul per essere stato incondizionatamente al mio fianco durante tutto questo – prosegue Ashley Park – Hai calmato le mie paure e mi hai sostenuto attraverso ambulanze, tre ospedali stranieri, una settimana in terapia intensiva, spaventosi pronto soccorso, innumerevoli tac, test e iniezioni, dolori atroci e tanta confusione, il tutto mentre eravamo soli dall’altra parte del mondo, lontani da chi conosciamo. Ti amo Paul. Più di quanto possa mai dire”.

In conclusione l’attrice si rivolge ai medici che le hanno prestato subito soccorso: “Sono profondamente grata a tutti i medici e alle infermiere dell’unità di terapia intensiva che hanno lavorato instancabilmente”. E ancora: “Ho esitato a condividere quello che è successo perché sono ancora in fase di recupero… ma ora so di essere al sicuro lontana dal peggio”. Per fortuna ora sta meglio e alla fine del post rassicura tutti i fan dicendo di stare “guarendo” con la promessa di riprendersi al più presto.