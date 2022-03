Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, finalmente ecco il piccolo Gabriele! A quindici giorni dalla nascita del figlio della coppia nata al GF Vip la prima foto “di viso”. Gabriele Ciavarro è nato lo scorso 19 febbraio. Il lieto annuncio è arrivato via Instagram con diversi scatti dall’ospedale, poi l’intervista di coppia a Verissimo. In collegamento con Silvia Toffanin, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno raccontato come hanno affrontato il momento del parto e la modella e influencer ha rivelato di aver vissuto quel momento con grande serenità.

“Sto bene, sono incredula, sono in una dimensione fatata, una dimensione parallela. Sto scoprendo quasi il mondo con nuovi occhi. Ho un’altra consapevolezza, è un nuovo viaggio che sto intraprendendo con una persona speciale. È tutto nuovo per me”, ha detto al pubblico di Verissimo una radiosa e bellissima Clizia Incorvaia.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la prima foto del figlio

Paolo Ciavarro, invece, ha confidato di essere uscito molto provato da quella giornata, è stato “incredulo prima, dopo e durante il parto” e anche “in lacrime da giorni, è stata una gioia”. Gabriele è stato chiamato così “perché è un nome della tradizione e poi per l’Arcangelo” ma finora lui e mamma Clizia Incorvaia si erano limitati a pubblicare qualche foto di spalle o solo manine e piedini.





Ora invece i due gieffini hanno voluto mostrare in volto il frutto del loro amore: “Ciao a tutti sono Gabriele Ciavarro. Segni particolari: bellissimo o biondissimo. Non ho ben capito! Così dicono mamma e papà che sono già pazzi di me”. Con queste parole Clizia Incorvaia e il suo Paolo hanno commentato la prima foto in 3. E, nemmeno a dirlo, il post è stato preso da assalto, da fan e anche da amici vip.

Tutti convinti: Gabriele è “bellissimo” e “uguale a papà”. In effetti si nota una forte somiglianza del bimbo con il suo papà. Quindi i messaggi dei personaggi famosi, da Francesca Barra a la “Iena” Veronica Ruggeri, che scrive “Stupendo”. Anche Rita Rusic si è congratulata con la coppia con cui ha condiviso l’esperienza al GF Vip 4: “Segno particolare: siete bellissimi, una famiglia meravigliosa”.