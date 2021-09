Momento magico e straordinario per il cantante, che ha finalmente ufficializzato la sua relazione sentimentale. Ha pubblicato un’immagine meravigliosa sul suo profilo Instagram e anche la sua dolce metà non è stata da meno, postando diverse istantanee in compagnia del suo partner. Una coppia che sta già facendo sognare e nemmeno a dirlo sono stati in tanti a commentare questo avvenimento. E la ragazza è di una bellezza incantevole, come si può vedere dalle fotografie.

Qualche mese fa l’artista ha deciso di fare un importante omaggio alla Nazionale e in particolare a Lorenzo Insigne. Del resto lo aveva annunciato già qualche giorno fa che in caso di trionfo dell’Italia agli Europei 2020 si sarebbe tatuato la frase “‘O tir’ a gir’”, in onore del tipico goal del calciatore napoletano. E così ha fatto. Un gesto significativo, per far comprendere il suo amore verso gli azzurri e il campione napoletano. E ora anche la sua vita privata è stata inondata da una notizia sensazionale.

Nella didascalia che ha accompagnato lo scatto con la sua nuova fiamma, il cantante ha scritto: “La mia vita”. Adesso è arrivata quindi l’ufficialità di questa unione amorosa, che era comunque nell’aria da un po’ di tempo. Si pensa infatti che stiano insieme da circa tre mesi, quindi dall’inizio dell’estate. Tantissimi mi piace e commenti hanno caratterizzato il suo post. Lei si chiama Martina e ha messo alcune istantanee mentre si abbracciano, si baciano e mostrano dei sorrisi incantevoli.





Ad essersi legato sentimentalmente è il cantante Clementino, che ha trovato la sua anima gemella in Martina Difonte. La fidanzata di Clementino lavora come cantante e attrice ed è originaria della Puglia. Già da quando era una bambina, a soli sette anni, ha iniziato a coltivare la sua passione verso la musica prendendo parte al coro della sua chiesa. Ma è anche bravissima nel ballo, infatti ha studiato danza classica e si è specializzata soprattutto nel tango, nel flamenco nell’hip-hop e nella danza contemporanea.

Inoltre, la fidanzata di Clementino ha ottenuto una laurea alla facoltà di Lettere e Filosofia-Arti e Scienze dello Spettacolo. E ha lavorato tantissimo nell’ambito teatrale, oltre ad aver preso parte ad alcuni spot pubblicitari e alla serie web ‘L’amore’. Ora Martina Difonte è entrata nel cuore di Clementino e sembra proprio che sarà alquanto difficile che lui si possa staccare dalla sua bellissima presenza.