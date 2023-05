Claudio Amendola, la notizia rende felici i fan. Un volto iconico del mondo del cinema italiano e del piccolo schermo, quello dell’attore di 60 anni, reduce dalla fiction di successo “Il Patriarca” giunta al termine il 19 maggio, raggiungendo il 16% di share di ascolti, pari a 2.684.000 spettatori. Ma la novità di oggi sull’attore non riguarda la vita professionale. Nella vita di Claudio Amendola sembra essere entrata una donna molto importante per lui, con la quale condivide il mondo dello spettacolo. Dopo Francesca Neri, l’attore sarebbe stato avvistato in compagnia di una nuova fiamma. A divulgare gli scatti ci ha pensato la rivista Diva e Donna.

Claudio Amendola ha una nuova fidanzata? L’attore di 60 anni sembra aver trovato una donna con cui tornare a condividere la sua vita. A lanciare l’indiscrezione è stata la rivista Diva e Donna che ha diffuso lo scatto di coppia, sottolineando che i due potrebbero già essere andati incontro a una convivenza. Dopo Francesca Neri, la donna che sembra aver conquistato il cuore del noto attore sembra essere una donna di 15 anni più giovane che di mestiere fa la costumista.

Claudio Amendola ha una nuova fidanzata? Fuori l’indiscrezione (e le foto)

Il suo nome? Giorgia. Secondo quanto si apprende dalla rivista, i due sembrano aver dato inizio alla relazione lo scorso mese di ottobre, ma lo scatto sottolinea atteggiamenti che nulla lasciano pensare che tra di loro ci sia del tenero. Fuori dal ristorante in orario di pranzo, si vede Giorgia accendersi e fumare una sigaretta mentre parla con Claudio. La notizia non è stata confermata e non può che definirsi al momento solo un pettegolezzo. In ogni caso, negli scorsi mesi, precisamente ad agosto, il sito Dagospia ha lanciato la prima indiscrezione su un presunto nuovo amore nella vita dell’attore: “La storia d’amore tra Francesca Neri e Claudio Amendola era finita da tre mesi. Si vocifera che il cuore dell’attore batta per un’altra donna”.

La nuova storia di Claudio Amendola arriverebbe dopo ben 25 lunghi anni d’amore trascorsi con Francesca Neri, con la quale l’attore ha condiviso anche ben 12 anni di matrimonio e un figlio, Rocco che ha oggi 24 anni. Un legame forte, per il quale entrambi hanno sempre lottato per proteggerlo dai pettegolezzi e che oggi sarebbe dunque sfumato pur facendo restare un profondo affetto e una forte stima reciproca. Claudio e Francesca hanno preferito non pronunciarsi, ma voci di corrodoio li vedrebbero lontani già dallo scorso mese di ottobre.

Le uniche dichiarazioni rilasciate, sono state quelle dell’attore, nel corso dell’ospitata nel salotto televisivo di Verissimo: “Non credevo di poter interrompere la nostra storia, ma è successo, e la vita va vissuta e accettata per quello che è. Potrebbe essere un enorme rimpianto. Con Francesca ho scritto il libro più bello della mia vita. Le vorrò bene per sempre, più che bene”, ha affermato commosso e riconoscente Claudio Amendola. Adesso non occorre fare altro che aspettare una conferma dal diretto interessato per comprendere se Giorgia può definirsi la nuova fidanzata dell’attore o se tra loro esiste semplicemente una splendida amicizia.