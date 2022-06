“Ti aspettiamo principessa”. L’ex UeD è incinta. Già al quinto mese, sarà mamma per la prima volta

Splendida notizia per l’ex tronista di Uomini e Donne, Claudia Piumetto, che attraverso il social network Instagram ha annunciato di essere incinta. Un annuncio straordinario, che aveva comunque già dato in anticipo un po’ di tempo fa. Ma adesso è scesa finalmente nei dettagli e ha anche svelato il sesso del bebè. Si tratterà di una bambina, che vedrà la luce tra non molto. Gioia infinita non solamente per lei, ma anche per il futuro papà. E lei diventerà madre per la prima volta in assoluto.

Claudia Piumetto di Uomini e Donne è incinta e già mesi fa aveva fatto sapere: “Chiedetemi se sono felice?! Il senso di ogni cosa, ti aspettiamo”. E ora invece è entrata dunque nello specifico e ha pubblicato diverse foto meravigliose, che hanno confermato che sarà una bimba a nascere tra alcuni mesi. La gravidanza sta procedendo nel migliore dei modi e c’è felicità massima per l’ex volto del dating show di Maria De Filippi. Ovviamente sono numerosi i commenti ricevuti sotto i suoi post.





Claudia Piumetto di Uomini e Donne è incinta

Claudia Piumetto di Uomini e Donne, protagonista nel programma ai tempi di Elga Enardu, è incinta e non poteva esserci notizia più grande per lei. Che un paio di giorni fa ha scritto: “Finalmente ora posso dirlo: la nostra vita si colora di rosa. Il colore più bello del mondo! Mamma e papà ti aspettano principessa”. E non è tutto perché nelle scorse ore ha mostrato a tutti un’altra immagine, stavolta non in compagnia anche del suo partner, nella quale ha fatto vedere ai suoi follower il suo pancione.

Poi Claudia Piumetto ha quindi postato un’istantanea, sempre su Instagram, dove è apparsa col pancione in bella vista: “5 mesi di noi”. E sotto sono apparsi decine e decine di messaggi ricchi di gioia ed entusiasmo da parte dei suoi ammiratori: “Meravigliosa”, “Bellissima Claudia”, “Sei perfetta e bellissima anche in dolce attesa”, “Che bella, sei fantastica”. Non si sa comunque moltissimo sul suo compagno e papà della futura figlia, che verrà dunque alla luce tra circa 4 mesi. Ormai è partito il conto alla rovescia.

Claudia Piumetto, nata nel 1985, è originaria della Puglia e nel 2008-2009 è stata tronista a Uomini e Donne con Elga Enardu e scelse all’epoca dei fatti Diego Daddi. Ma lui la rifiutò e si legò proprio alla sorella di Serena Enardu. In seguito, Claudia sarebbe stata legata con Andrea Marchetti, Gianni Sperti e Giovanni Conversano. E ora ha trovato la sua anima gemella per sempre.

