Crisi tra lo chef Simone Rugiati e Claudia Motta, l’ex concorrene dell’isola dei famosi 2023. Le voci su una presunta crisi tra i due si rincorrono in queste ore. Solo pochi giorni fa, quando la naufraga aveva avuto un incidente in Honduras, lo chef le aveva dedicato un dolce post: “Il mio angioletto è volato sugli scogli e poteva andare davvero peggio. C’è poco da scherzare, sono stato molto preoccupato, non mi sono mai accorto di essere così innamorato in vita mia e preoccupato di una persona allo stesso tempo”.

Lo chef Simone Rugiati aveva pubblicato video di sostegno pubblicato dopo l’infortunio di Claudia Motta all’Isola dei Famosi. La concorrente ha quindi dovuto abbandonare il reality show e tornare in Italia. Ma al suo ritorno in Italia la situazione è totalmente cambiata e le voci di una crisi tra i due hanno iniziato a circolare prepotentemente.

Claudia Motta e Simone Rugiati in crisi. L’indiscrezione su Giorgio Pasotti

A spiegare qualcosa in più tra la crisi tra Simone Rugiati e Claudia Motta l’account Instagram The Pipol Gossip. Non solo, proprio lo chef ha pubblicato una storia su Instagram in cui si notano due emoji, una raffigurante un angioletto, e l’altra, una faccina nauseata. “Ho sentito oceani di parole, mari di discorsi…mi sarei accontentata di una pozzanghera di fatti”, la risposta dell’ex naufraga.

Deianira Marzano ha quindi pubblicato una segnalazione di un anonimo che parla della presenza di un terzo incomodo nella storia tra Claudia Motta e Simone Rugiati. “È molto corteggiata da un imprenditore”, si leggeva. La curiosità è aumentata con un’altra storia pubblicata dallo chef. Una foto che mostra una confezione di una salsa con degli insetti poggiati sopra e la frase ”Questo sei tu Giorgio“.

Una vera bomba gossip su Claudia Motta e Simone Rugiati. Ma chi è Giorgio? È un imprenditore o altro? A soddisfare la curiosità degli amanti del gossip ci ha pensato sempre Deianira Marzano, che sui social ha svelato l’identità di Giorgio. “Pare sia Giorgio Pasotti colui che strappato dalle braccia di Simone Rugiati il suo ‘angelo’, Claudia Motta”, ha scritto l’influencer. L’attore Giorgio Pasotti sarebbe quindi il terzo incomodo tra la coppia. Al momento nessuno dei tre ha commentato l’indiscrezione.