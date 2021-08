È finita la storia tra Claudia Gerini e Simon Clementi: dopo due anni si sono detti addio. I due si erano fidanzati nel 2019 e l’attrice aveva parlato più volte del suo compagno come “l’uomo giusto della sua vita”. L’ex è un personaggio decisamente distante dal mondo dello spettacolo e dalle luci della ribalta. Nella vita è un imprenditore, proprietario di un bar a Ponte Milvio. Possiede anche un portale online di booking (prenotazioni alberghiere) e ha una specializzazione nel settore della personalizzazione dei soggiorni.

È stato il settimanale Diva e Donna a pubblicare la foto di Simon in compagnia di un’altra donna. La nuova coppia ha passato insieme le vacanze a Formentera, dove sono stati immortalati in degli scatti molto passionali. Mentre Claudia Gerini sta trascorrendo vacanze da single, tra Panarea e Capalbio prima di tornare a lavoro.

Insomma la storia è arrivata al capolinea e in molti hanno creduto che si trattasse di un tradimento. Nelle ultime ore è stata Claudia Gerini a fare chiarezza in una Stories pubblicata sul suo profilo Instagram: “Nessuno ha beccato nessuno. Nessuno ha tradito. Semplicemente io e Simon abbiamo deciso di non essere più una coppia, rimanendo amici”. Al momento l’attrice è single e dedica le sue attenzioni alle figlie Rosa, che è una giovane 17enne (nata dal matrimonio con Alessandro Enginoli), e Linda, 11 anni (avuta dall’ex compagno Federico Zampaglione).





Con Federico Zampaglione ha un ottimo rapporto tanto che qualche tempo fa, assieme a Simon, ha trascorso dei giorni di vacanza con il cantante, che, tra l’altro, di recente è convolato a nozze con Giglia Marra. Proprio delle nozze del suo ex Claudia Gerini ha parlato in una recente intervista a Gente.

“Sono molto felice per lui”, spiega l’attrice che confida di vedere l’ex molto unito alla sua futura sposa definita una “ragazza stupenda” che va molto d’accordo con sua figlia Linda. Certo è che vedere Federico protagonista di un nuovo matrimonio “mi fa un po’ impressione, sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto”, confessa ancora Claudia Gerini. Per l’interprete romana la storia con il frontman dei Tiromancino è stata la più importante della sua vita adulta. E con il suo ex ha un ottimo rapporto: “Siamo una famiglia allargata”.