Si racconta senza censure Claudia Andreatti, l’ex Miss Italia. La donna come molti sapranno è diventata mamma: ha avuto il piccolo Alessandro, frutto del grande amore per l’immobiliarista Andrea Tognola. Tuttavia per la giovane, non è stato facile restare incinta: ci sono voluti ben due anni di tentativi prima di avere un bambino. Claudia ha rivelato che all’inizio, tra un tentativo e l’altro, non ha dato molto peso alla questione. La 34enne voleva affrontare la situazione con calma e pazienza.

A un certo punto, però, ha pensato di fare un check up generale che ha completamente cambiato tutto. L’Andreatti ha infatti scoperto di avere un polipo benigno all’utero che faceva praticamente da contraccettivo naturale. Poco dopo Claudia Andreatti è stata operata: rimosso il polipo a febbraio a maggio è rimasta incinta di Alessandro. La gravidanza è andata nel migliore dei modi nei primi mesi ma poi è subentrato l’incubo Covid.

Tanta preoccupazione per il piccolo ma alla fine non c’è stata alcuna grave conseguenza. Ora può raccontarlo serenamente a pochi mesi dalla nascita di Alessandro, Claudia Andreatti è pronta a fare il bis: “Il cantiere è stato già riaperto” e, ha raccontato a Diva e Donna. Claudia tuttavia è assente dal piccolo schermo dal 2019, quando è stata inviata di Mezzogiorno in famiglia.





Per dedicarsi alla vita privata Claudia Andreatti ha scelto di prendersi una pausa dalla tv. Una pausa che potrebbe durare più del previsto. “L’indipendenza per una donna è importante, ma ora non sarei più disposta a sacrificare tutto come facevo prima. Se penso a un lavoro non è detto che debba essere in tv.

Mi piacerebbe aprire qui a Lugano una piccola erboristeria o un’attività in ambito enogastronomico”. Claudia Andreatti e Andrea non sono ancora sposati: la coppia vuole prima avere il secondo figlio e poi organizzare il grande giorno.