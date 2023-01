Clara Chia Marti, la fidanzata di Gerard Piqué è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale. In questo periodo la giovane è finita sotto i riflettori a causa della rottura tra l’attuale fidanzato, il calciatore Gerard Piqué, e la moglie, la cantante Shakira. Il brano di Shakira ha fatto il giro del web proprio per gli evidenti riferimenti all’ex, al suo tradimento e alla sua nuova compagna.

Il brano è stato realizzato in collaborazione con Bizarrap, nome d’arte di Gonzalo Julián Conde, dj e produttore discografico argentino noto per le sue BZRP Music Sessions con altri artisti. Shakira ha scritto il testo sulla musica di Bizarrap. Music Sessions #53 contiene molte frasi dedicate a Piqué.

Clara Chia Marti, la fidanzata di Gerard Piqué in ospedale

“Non tornerò qui, non voglio un’altra delusione./ Sei un campione/ E quando avevo bisogno di te hai dato la tua versione peggiore/ Mi dispiace, tesoro, è passato un po’ di tempo./ Avrei dovuto buttare fuori quel gatto/ Una lupa come me non è per i pivelli”, le parole della canzone. Poi il riferimento alla fidanzata di Piqué Clara Chia Marti: “Ero troppo per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te”, “Io valgo quanto due ventiduenni”, “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo”, “Hai scambiato un Rolex con un Casio”.

Clara Chia Marti è stata ricoverata d’urgenza in un ospedale di Barcellona per un grave attacco d’ansia. Pochi giorni fa, il settimanale El Periodico aveva spiegato che la giovane, 23 anni, non sopporterebbe la pressione della stampa e dei social network dopo l’uscita della canzone di Shakira. Per questo motivo la giovane ha avuto un crollo ed è stata ricoverata d’urgenza e trasferita all’ospedale Quironsalud.

A metterci il carico da novanta, come si legge sui giornali spagnoli, gli atteggiamenti e le battute delle persone che Clara Chia Marti inontrerebbe per strada. E le voci riguardanti Sasha, figlio di Piqué e di Shakira, che sembra non gradire molto la sua presenza.