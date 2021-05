“Quella notte è stata magica”. La coppia super vip brilla negli occhi di tutti: “Siete un esempio magnifico”

Il lieto giorno è arrivato per la coppia Vip. Lei, ex top model dalla sensualità intramontabile, lui uomo dall’inconfondibile eleganza e secondo marito di lei. La coppia festeggia ben 23 lunghi e splendidi anni di matrimonio, dimostrando che l’amore è in grado di durare e di trasformarsi ogni giorno in un cammino di crescita e consapevolezza, anche e soprattutto in due.

Non è la prima volta che i due danno prova di un grande sentimento che non tiene per nulla in conto del tempo che passa. O meglio, lo fa, ma solo per ricordare ai fan che l’amore eterno può esistere. Per la seconda volta in due anni, la dedica d’amore in occasione dell’anniversario di nozze fa il giro del web in poche ore, suscitando l’ammirazione di tutti. Stiamo parlando della super sexy ex top model Cindy Crawford e del marito Rande Gerber.

La loro storia è nata come ‘un’amicizia che poi si è rivelata molto altro: “Siamo partiti da un’amicizia e so che Rande e io saremo amici per sempre, qualsiasi cosa succeda. C’è sempre un grande rispetto tra di noi. Che sia per le nostre opinioni, le idee su come essere genitori, la nostra vita personale o sul lavoro. Ci ascoltiamo davvero”. I due, dunque, decidono di sposarsi in gran segreto alle Bahamas il 29 maggio 1998.





“Ho detto a una stylist mia amica che dovevo andare a un party in bianco e nero. Le ho chiesto quindi di portarmi abiti bianchi e abiti neri: non l’avevamo detto a nessuno che ci saremmo sposati. Ho scelto un abito bianco di Galliano. Era perfetto”, queste le parole di Cindy Crawford. E la dedica per il loro 23° anniversario non solo è romantica ma è motivo di attenzione anche dei figli, in particolare della secondogenita Kaia, nata il 3 settembre 2001 e sorella di Presley, nato il 2 luglio 1999, oggi modelli.

“Quella notte di 23 anni fa è stata magica. E tu sei ancora l’unico. Felice anniversario! Ti amo Rande”. Lo scatto reso pubblico è proprio quello del giorno delle nozze sulla pista da ballo. Un invito per Kaia a partecipare al momento social: “Mi sento così fortunata ad avere questo esempio di vero amore nella mia vita come promemoria costante. 23 anni e ho avuto la fortuna di assistere alla maggior parte di essi”, commenta la figlia dei festeggiati.