Buon sangue non mente: il figlio della nota top model di fama mondiale compie la bellezza di 22 anni ed è bellissimo. Per l’occasione e il lieto evento, non poteva mancare la dedica speciale. Infatti madre e figlio appaiono in foto, rigorosamente in bianco e nero, come a sottolineare il tempo che passa. Ma lo stesso discorso non vale per la bellezza, d’altronde con una mamma così bella…

Stiamo parlando proprio di Presley Gerber, il primo figlio di Cindy Crawford. Classe 1999, oggi 22enne, Presley ha sicuramente preso molto da mamma Cindy. Stesso sguardo magnetico ma anche stessa carriera. Presley ha posato in numerose campagne per brand come Calvin Klein, Topshop e Yves Saint Laurent e ha sfilato per Dolce &Gabbana, Ralph Lauren e Balmain.

Il mondo della moda è dunque di casa. Infatti anche la sorella Kaia Gerber nel tempo è diventata una modella molto apprezzata, proprio come la super mamma, che per i propri figli ha sempre un occhio di riguardo. La dedica per il 22esimo compleanno di Presley non solo mostra lo scatto di mamma e figlio abbracciati, ma mette in chiaro anche qualche differenza. Un esempio? Addio riccioli biondi!





Ma della mamma sono sicuramente le splendide labbra carnose e l’espressione molto comunicativa. Non poteva mancare, inoltre, la dedica per il compleanno, intrisa di smisurato affetto: “Come volano gli anni, hai già 22 anni! Voglio solo che tu sappia che hai tutto l’amore di tua madre, oggi e ogni giorno. Sono così felice di vedere la tua vita sbocciare, sarò sempre la tua fan più grande!”.

Oggi Presley ha sicuramente il volto più maturo, anche nei profili e i riccioli biondi dall’impatto angelico hanno lasciato spazio a un’immagine più ‘ribelle’: capelli corti e ciuffo sulla fronte. D’altronde che Presley abbia maturato un bel caratterino è provato anche dal tatuaggio “misunderstood”, incompreso, che porta impresso sullo zigomo.