Il vip ha avuto una trasformazione incredibile nel corso degli anni. Ha voluto mettersi di impegno e ha chiesto aiuto per perdere i tanti chili di troppo che aveva accumulato. Infatti, ha effettuato diverse operazioni chirurgiche e ha seguito una dieta molto rigida che gli ha permesso di stravolgere il suo corpo. Ha ovviamente avvisato tutti i suoi follower di questo suo percorso e ha dunque posto l’importanza di questo tema, di cui si parla troppo poco, ma che è importante diffonderlo.

Purtroppo è stato costretto a convivere anche con bruttissimi atti di bullismo, che inevitabilmente lo hanno segnato. Ha avuto il coraggio di reagire dinanzi alle difficoltà ed è stato in grado di perdere più di cento chili. Ha postato tanti video nei quali si è anche soffermato sul cibo che adesso ingerisce, decisamente più salutare. Dà dunque numerosi consigli di cucina nella speranza di aiutare persone che si trovano in situazioni molto simili allo youtuber, seguitissimo da milioni di persone sul web.

La star della rete può contare oggi più di 3 milioni e 300 mila iscritti su Youtube e in nove anni ha registrato oltre 7 mila video, riuscendo a collezionare complessivamente un miliardo e mezzo di visualizzazioni. Inizialmente si era affermato come un grande appassionato di videogiochi, ma poi ha virato la sua strada verso altre tematiche importanti come quella riguardante il suo corpo. Una svolta totale e drastica che gli permette adesso di vivere una vita decisamente più serena e felice.





Stiamo parlando dello youtuber CiccioGamer89, il quale aveva inizialmente cominciato il suo lavoro su Youtube e poi interrotto subito dopo. Ma dal 9 luglio del 2012 ha avviato la sua attività social e CiccioGamer89 ha esordito con un video di commento al videogioco ‘Gears of War 3’. Poi ha voluto pubblicare praticamente un filmato al giorno, diventando super popolare. Ama moltissimo ‘Fortnite’ ed ha anche debuttato nel mondo dello streaming attraverso la piattaforma Twitch.

Una trasformazione quella di CiccioGamer89, il cui vero nome è Mirko Alessandrini, che ha lasciato un segno in tantissime persone, che si sono complimentate con lui per il traguardo ambizioso raggiunto. Ora è quasi irriconoscibile e quando mostra le immagini di quanto era con 100 chili in più, gli utenti quasi non ci credono che si è in presenza della stessa persona. Solo applausi dunque per i risultati dello youtuber amatissimo dal web.