“Abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio con amore, rispetto e dignità per i nostri figli e per onorare ciò che abbiamo vissuto come coppia durante questi anni meravigliosi”, con queste parole inizia il comunicato stampa con cui la coppia vip ha annunciato la fine della storia d’amore e del matrimonio, celebrato sei anni fa. Un post sui social congiunto a cui ha fatto seguito un fiume di commenti dei loro fan.

“Il nostro più grande desiderio adesso è continuare a mantenere una dinamica familiare sana e un rapporto basato sulla pace e sull’amicizia per poter continuare a educare insieme i nostri figli, preservando il rispetto e l’amore che nutriamo l’uno per l’altro”, si legge ancora nel comunicato stampa pubblicato sulle pagine Instagram dei due.

Ricky Martin e Jwan Yosef hanno annunciato il divorzio

Dopo sei anni di matrimonio, Ricky Martin e Jwan Yosef hanno comunicato ufficialmente il loro divorzio pubblicato dalla rivista People e condivisa anche sui loro account Instagram. Come scrivono il cantante e l’artista siriano i due hanno deciso di divorziare “con amore, rispetto e dignità, soprattutto per i loro figli e per rendere omaggio a ciò che hanno condiviso come coppia nel corso degli anni”.

Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno. Ricky Martin e Jwan Yosef si erano sposati nel 2018 dopo circa due anni di fidanzamento 2016. Il primo contatto era arrivato in rete. “L’ho conosciuto su Instagram”, aveva raccontato poco tempo fa Ricky Martin a Radio Andy, che aveva contattato il pittore perché colpito da un suo quadro. Poi la conoscenza, il fidanzamento, il matrimonio e i figli.

Ricky Martin, 51 anni, cantante di fama mondiale e Jwan Yosef, 38 anni, artista di origine siriana, sono genitori di Lucia, 4 anni, e Renn, 3 anni. Prima della sua relazione con Yosef, Ricky Martin aveva già avuto due gemelli, Matteo e Valentino. Oggi i bimbi hanno 14 anni.