“Delicatissimo”. Questa battuta riferita a una situazione o una persona che non ha dalla sua una grandissima educazione, diciamo, è diventato una sorta di cavallo di battaglia. Christian De Sica, figlio dell’indimenticato Vittorio, ha ripercorso, con alterne fortune, le orme dell’inarrivabile padre. È diventato uno degli interpreti protagonisti dei cine-panettoni e di una miriade di film commedia che hanno fatto ridere e divertire milioni di italiani.

Cantante, showman, regista e conduttore televisivo Christian è stato prima sposato con l’attrice Isabella Rossellini. Ma dal 1980 è sposato con Silvia Verdone, sorella di Carlo, che è stato suo compagno di banco al liceo. Con lei ha formato una famiglia molto legata, hanno due figli Brando, regista e Maria Rosa, stilista. Silvia è anche la manager di Christian De Sica. Nelle ultime ore, però, proprio la famiglia dell’attore è finita al centro dell’attenzione mediatica.

“Delicatissimo” dicevamo. Già, perché con un post che ha lasciato tutti a bocca aperta, Christian De Sica ha voluto mostrare tutto il suo sdegno verso chi ha osato attaccare i suoi cari. La foto mostra Christian, la moglie Silvia e i figli Brando e Maria Rosa. Risale a qualche tempo fa. Sono tutti sorridenti, felici. Ma la didascalia è di tutt’altro tenore: “A quei pochi che mi vogliono male – dice Christian De Sica – Noi siamo forti e voi non valete manco una ceppa de ca***”.





Non è chiara la ragione per cui Christian De Sica abbia voluto esprimersi in toni così duri, e diciamolo, anche volgari. Come qualche suo fan ha ben messo in evidenza. In tanti, però, mostrano all’attore tutta la loro solidarietà: “Se l’ha scritto un motivo ci sarà ed ha fatto benissimo 👏👏👏” scrive un utente. Qualcuno cita un’altra delle sue battute cult: “Che cafonata”.

Il post è stato pubblicato da Christian De Sica nella mattina di domenica 6 giugno. E molti rispondono approvando il loro beniamino, pur senza sapere cosa ci sia sotto: “A Cri macché je dai pure soddisfazione a sta gente? Ma nun t’avvelena’ lassa perde nun ne vale la pena, l’invidia è na brutta cosa fagliela gode’ tutta a chi te vo male. Buona domenica de core 😘😘”. Chissà, forse avrà pur esagerato, ma a memoria, questo sembra il primo messaggio di questo genere dell’attore: cosa sarà mai successo?