Un nuovo intervento di chirurgia estetica per la vip e moglie di uno dei cantanti più amati. Intervento di cui ha subito parlato apertamente con i fan di Instagram, mostrando in una Storia tutta la sua soddisfazione per com’è andato. E infatti la top model, 35 anni e due figli, si mostra in primo piano per mostrarne orgogliosa i risultati. Ma i suoi follower non sono proprio convinti. Nel senso che dopo questo “outing” dell’ultimo ritocchino si sono preoccupati.

Nel dettaglio si è sottoposta a un’operazione per rimuovere il grasso dalle guance di cui, secondo molti, non aveva minimamente bisogno. Si chiama rimozione del “buccal fat”, o bolla del Bichat, il grasso naturalmente situato nelle guance che Chrissy Teigen, modella e moglie di John Legend si è fatta rimuovere come racconta entrando nei particolari in un video.

L’ultimo ritocchino della vip rimozione del grasso dalle guance

“Il dr Diamond mi ha tolto il grasso buccale proprio qui”, ha raccontato Chrissy Teigen indicando il punto tra le guancia destra e l’angolo della mandibola, riporta Io Donna. “Visto che ho anche smesso di bere, ora posso vedere il risultato, e mi piace”, ha aggiunto nel videomessaggio corredato dalla scritta “Nessuna vergogna” e arrivato dopo un periodo di 50 giorni di sobrietà.





Ma come detto diversi fan ora sono allarmati per la passione di Chrissy Teigen per gli interventi estetici. Dopo il botox nelle ascelle per ridurre la sudorazione nel 2019 che, stando a People Magazine è stato sempre praticato dal dr Diamond, ora la rimozione del grasso buccale nota anche come bichectomia che presenta anche rischi ed effetti collaterali, fanno notare.

Un mese fa circa Chrissy Teigen aveva fatto parlare di sé perché accusata di atti di cyberbullismo che le hanno fatto perdere fan e soprattutto importanti contratti di lavoro. Una sorta di “cancellazione” sociale, l’ha definita lei che in un lungo post su Instagram si è scusata e mostrata molto provata dalla situazione.