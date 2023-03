Un’immensa tragedia ha sconvolto il mondo dei vip. Il personaggio famoso in questione è stato trovato senza vita e avanza di ora in ora l”ipotesi più agghiacciante, ovvero che abbia deciso di suicidarsi. Serviranno ulteriori elementi a confermare questa teoria, ma gli investigatori stanno andando sempre più verso questa direzione. Una notizia che ha lasciato tutti di stucco, compresi i suoi tantissimi fan che lo seguivano sui social. A perdere la vita è stato Jeff Thomas, morto ad appena 35 anni in modo drammatico.

Il gesto insano sarebbe stato compiuto nelle scorse ore, come confermato dai colleghi di TMZ. Jeff Thomas sarebbe morto per una decisione deliberata del 35enne. Allo stato attuale non ci sono moltissime notizie sulla dipartita del giovane, che non era affatto prevedibile. Il suo cadavere è stato scoperto all’interno di un complesso di appartamenti. Ad essere informata della presenza di questo corpo erano stati gli agenti della polizia, che sono arrivati sul luogo e hanno trovato il povero Jeff.

Leggi anche: “Riposa in pace, amore mio”. Lutto nella musica, morto il famoso cantante: è la moglie a dare la tragica notizia





Jeff Thomas è morto a 35 anni: “Si è suicidato”

Sempre secondo quanto riferito da TMZ, il primo sito a soffermarsi su Jeff Thomas e sul fatto che sia morto improvvisamente, il corpo del modello sarebbe già stato sottoposto all’esame autoptico ma non sono stati rivelati i dettagli su ciò che ha scoperto il medico legale. Anche se le cause non sono ancora state rese note, si propende sempre più verso il suicidio. Anche se la notizia sia circolata in tutto il mondo solamente nelle ultime ore, la sua morte sarebbe sopraggiunta nella giornata di mercoledì 8 marzo.

Il modello Thomas è deceduto negli Stati Uniti, precisamente nella città di Miami. Su Instagram era molto apprezzato, infatti aveva un seguito di oltre 123mila follower. Pubblicava tantissime immagini di sé e l’ultima è apparsa il giorno della sua morte. Ha scritto nella didascalia: “Un tuffo freddo al giorno toglie il medico di torno“. Distrutto dal dolore il suo collega Kris Haigh: “Ti ho conosciuto molti anni fa a New York, ogni volta che ti ho visto hai sempre trasmesso una forte energia. Non sappiamo mai cosa le persone stiano realmente passando”.

Stando ai primi accertamenti, Jeff Thomas si sarebbe lanciato nel vuoto da un balcone. Un messaggio di addio è stato scritto anche dall’influencer Amapola: “Stavamo sognando ad occhi aperti sull’Europa insieme. Per me è così difficile da elaborare la tua morte”.