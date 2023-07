Davvero clamoroso quanto successo alla figlia vip nel giorno più bello della sua vita. Pensava di dover raccontare solo cose entusiasmanti, ma invece alcuni invitati al suo matrimonio sono arrivati senza regalo. Chi di voi riuscirebbe a presentarsi ad un evento così importante senza alcun dono? Probabilmente quasi nessuno, ma a quanto pare c’è chi ha avuto questo coraggio e ora lei ha deciso di rendere tutto pubblico a un mese dal sì.

La figlia vip ha cominciato ad accettare di rispondere alle domande dei suoi fan e alcuni quesiti sono stati ovviamente sulle nozze. Degli invitati al suo matrimonio sono apparsi senza regalo e non hanno nemmeno fornito spiegazioni su questa incredibile decisione. La domanda precisa era la seguente: “Cose strane successe, inerenti al matrimonio?“. E a quel punto da parte sua è arrivato quello che somiglia essere tanto ad uno sfogo.

La figlia vip denuncia: “Invitati al mio matrimonio arrivati senza regalo”

Dunque, la figlia vip ha spiegato così l’accaduto relativo a questi invitati al matrimonio, che hanno pensato bene di rispondere presente ai fiori d’arancio ma senza regalo al seguito: “Persone che, nonostante siano venute, non hanno fatto il regalo vale? E che sia chiaro, non è per il regalo in sé, ma l’educazione e il rispetto dove sono? Io non mi presenterei mai neanche ad una cena di compleanno senza un pensiero, figuratevi ad un matrimonio… E sono state anche molte… Che figuraccia. Per il resto è stato tutto bellissimo”.

A parlare così è stata Virginia Mihajlovic, figlia del compianto ex giocatore e allenatore Sinisa, morto il 16 dicembre del 2022 per una leucemia. Suo marito è invece Alessandro Vogliacco, calciatore attualmente nelle fila del Genoa, club neopromosso in Serie A. Eppure c’è chi l’ha criticata per il fatto di aver controllato tutti i doni. E lei ha replicato: “Non mi sono sposata per i regali, ma qui si parla di educazione. Cosa che molti non sanno cos’è”.

Virginia e Alessandro si sono sposati il 18 giugno scorso, mentre la proposta c’era stata sempre a giugno ma nel 2021. A portare le fedi ai due sposini è stata la figlia Violante, nata nell’ottobre di due anni fa. L’influencer era stata accompagnata dai fratelli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan, Nicholas e Marko.