“Facciamo l’amore 20 minuti al giorno”. Dettagli intimi, la coppia vip si svela

Chiofalo e Drusilla Gucci, insieme da un anno, rivelano qualche dettaglio della loro vita intima. In una intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv la coppia, che questa primavera aveva vacillato durante la partecipazione dell’ex Lenticchio a La Pupa e il Secchione Show, è più unita che mai e si è lasciata andare a dichiarazioni hot.

Non solo Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci hanno dato anche qualche consiglio sulla vita sessuale alle altre coppie. I due fidanzati, insieme dallo scorso anno, fanno l’amore ogni giorno per almeno venti minuti e durante l’intervista rilasciata al settimanale hanno voluto dare qualche consiglio di coppia in questa estate dalle temperature torride.





Chiofalo e Drusilla Gucci: “Facciamo l’amore 20 minuti al giorno”

“Basta fare l’amore in un locale climatizzato, privilegiando le ore notturne. – ha detto la coppia al settimanale Nuovo – E poi, dopo ogni rapporto, bere almeno un litro d’acqua fresca per ristabilire la temperatura corporea. Fare l’amore non fa bene solo all’umore ma pure al fisico. A chi è pigro e non ama la palestra consiglio di fare almeno 20 minuti d’amore al giorno al posto dell’ora di camminata”.

Francesco Chiofalo ha confermato la voglia della coppia di andare a vivere insieme ma non hanno ancora deciso se andare a Roma, città in cui è nato e cresciuto l’ex volto di Temptation Island o Firenze, città di Drusilla Gucci. I due stanno insieme dal 2021 e si sono conosciuti durante un viaggio di lavoro a Istanbul. Due mondi completamente diversi che però si sono uniti e a quanto pare reggono molto bene.

Proprio le differenze caratteriali avevano fatto vacillare il rapporto durante la partecipazione di Francesco Chiofalo all’ultima edizione de La Pupa e il Secchione, dove l’ex volto di Temptation Island aveva rivolto apprezzamenti troppo esagerati all’attrice a luci rosse Malena. La fidanzata lo aveva lasciato e dopo una lettera scritta ai giornali, aveva deciso di perdonarlo e ora la loro storia va a gonfie vele.

