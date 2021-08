“Sesso ogni giorno? Mi sembra giusto…”. Confessioni caldissime dall’ex volto di UeD

Dichiarazioni bollenti da parte dell’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’, che ha sorpreso decisamente tutti con una risposta social. Sul suo profilo Instagram è molto attiva e spesso e volentieri risponde alle domande poste dai follower. Stavolta l’argomento si è fatto decisamente da bollino rosso, ma non si è tirata assolutamente indietro e ha fornito una sua opinione molto hot, che ha inevitabilmente fatto intuire che riguardi anche se stessa e il suo partner, incontrato proprio al dating show della De Filippi.

L’ex corteggiatrice della trasmissione di Canale 5 si sta godendo delle vacanze da sogno in Puglia. I due piccioncini hanno incontrato tra l’altro un altro volto del programma Mediaset, ovvero l’ex fidanzato di Sophie Codegoni, Matteo Ranieri. Quest’ultimo è molto amico della coppia di cui vi stiamo parlando e si è dunque incontrato per trascorrere dei bellissimi giorni insieme. Ma tornando a lei, ecco dunque cosa ha riferito sul tema sesso. Le sue affermazioni sono destinate a fare rumore.

Si è sottoposta anche lei alla classica domanda-risposta, un momento per i vip che piace moltissimo ai fan. E un’utente ha posto questo quesito all’ex volto di ‘Uomini e Donne’, ricevendo una replica scoppiettante: “Ma è normale che tutti i giorni mi chiede di farlo? Sarebbe anormale il contrario. La chimica e l’intesa sono fondamentali, una sana relazione deve essere completa al 100%. Quindi sì, è normale e giusto”. E in tanti si sono chiesti se abbia voluto fare riferimento indirettamente anche al suo compagno.





Stiamo parlando della bellissima Chiara Rabbi, felicemente fidanzata con Davide Donadei. Quest’ultimo ha iniziato a gestire un ristorante in Puglia e qui vivono una vita spensierata e magnifica. Chiara Rabbi, che quasi mai si è aperta così direttamente su un tema intimo, ha meravigliato tutti i suoi follower di Instagram con quella risposta bollente. Sotto le lenzuola dunque le cose andrebbero alla grande anche per loro, visto che in caso contrario la storia d’amore non sarebbe completa, stando alle sue parole.

Intanto, Chiara Rabbi e Davide Donadei dovrebbero presentarsi in studio nei prossimi mesi a ‘Uomini e Donne’. Vedremo molto probabilmente all’opera anche gli ex Samantha Curcio e Alessio Ceniccola, oltre a Jessica Antonini e Davide Lo Russo. Non ci sarà quasi al 100% Sophie Codegoni, che ha avuto non pochi problemi con la trasmissione. Ma ci sarà Matteo Ranieri.