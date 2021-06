“Lasciatemi tutti quei rotolini, non toglietemeli. Ci ho messo una vita a farmeli. Diceva così la frase della Magnani, no?”. Con questa didascalia la conduttrice e mamma di due figli commenta la sua prima foto in bikini della stagione e senza filtri facendo ironicamente riferimento all’iconica frase in cui la leggendaria attrice parlava di rughe.

Poi, tra gli hashtag, ha aggiunto anche un divertente #chiarasmettiladimangiare. Body positivity puro: la sua filosofia, come quella di tanti altri volti noti, che l’hanno abbracciata, è quindi quella di combattere gli stereotipi e i modelli di bellezza irreali e irraggiungibili che si vedono a maggior ragione su Instagram. Nemmeno a dirlo i fan di Chiara Maci hanno apprezzato e non poco questa sua sincerità.

La food blogger e conduttrice di ‘Italia a morsi’ classe 1983 ha inaugurato l’estate 2021 a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, con uno scatto che probabilmente sarà una fonte d’ispirazione per molti: si è scattata un selfie in bikini, nel dettaglio ha scelto un modello bi-color in lurex e lo ha abbinato a un paio di occhiali da sole da gatta, da seduta senza alcun filtro o artificio.





E soprattutto senza paura di rivelare i “rotolini” sulla pancia che la rendono semplicemente vera, “normale”. Chiara Maci ha così dimostrato di piacersi così com’è, a prescindere da quelle che comunemente possono essere considerate imperfezioni. “Evviva l’autenticità, niente di più affascinante”, “Sei stupenda”, “Normalizziamo i rotolini, sei splendida”, “Viva i rotolini”, “Portati benissimo”, le scrivono sotto i fan che l’hanno anche inondata di cuori.

Insomma, Chiara Maci, che ogni giorno delizia i palati dei follower spiegando loro ricette, è diventata una vera e propria paladina di body positivity oltre che una cuoca e una conduttrice sempre più amata e presente. E infatti la compagna dello chef siciliano Filippo La Mantia ha riscosso un grande successo con Cortesie in Famiglia, il nuovo programma su Real Time insieme a Enzo Miccio.