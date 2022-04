Chiusi gli impegni di lavoro, in questi giorni Chiara Ferragni si è concessa un po’ di tempo libero con i figli Leone e la piccola Vittoria. Ad accompagnare l’influencer non c’era il marito Fedez, rimasto a casa in convalescenza, ma una schiera di babysitter e bodyguard pronta a darle man forte con i bimbi.

Come è ormai ben noto Fedez ha scoperto di avere un tumore neuroendocrino del pancreas e settimane fa si è sottoposto a un intervento chirurgico al San Raffaele di Milano, poi il meritato ritorno a casa dopo giorni di forte apprensione.





Nulla di più importante che sentirsi tra i propri affetti più cari, quello di Chiara e dei figli Leone e Vittoria. Dopo due settimane dal ricovero in ospedale, il rapper sta tornando alla normalità, un piccolo passo alla volta dopo l’annuncio della malattia e i brutti momenti trascorsi dopo la diagnosi.

Un ritorno graduale alla normalità, dunque, per il rapper, o meglio un ritorno “alla vita”, come ha scritto di proprio pugno, mostrandosi sorridente in foto con i figli, che qualche giorno fa hanno festeggiato il loro compleanno, rispettivamente il quarto e il primo. In questi giorni Vittoria Lucia ha pronunciato per la prima volta la parola “mamma” e in tanti hanno notato il suo giocattolo preferito: un enorme orso di peluche.

È il giocattolo preferito di Vittoria è proprio un mega peluche che spesso appare nelle storie Instagram dei genitori e in tanti si sono chiesto il suo prezzo. Secondo quanto riportano alcuni siti il peluche a forma di orso ha un prezzo di circa 65 euro.

“Guardate che ho”. Fedez, il coraggio di mostrare il corpo dopo l’intervento per il tumore