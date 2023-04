“Stai diventando patetica”. Chiara Ferragni, lo scatto “hot” non va giù: quante critiche! (FOTO)

Chiara Ferragni posta una foto senza reggiseno e viene travolta dagli insulti. Non è la prima volta la più famosa influencer italiana va incontro ad una pioggia di critiche per uno scatto pubblicato sui suoi profili social. Pochi giorni fa era successo il finimondo perché Chiara aveva postato le foto della sua vacanza in Africa senza figli. In tanti l’avevano accusata di non essere una buona mamma…

Stavolta parliamo di una foto in cui Chiara Ferragni compare con una maglia trasparente e senza reggiseno. Si tratta della pubblicità ad un noto marchio di gioielli che l’influencer indossa e ha voluto mettere in risalto mostrandosi in questo modo. Un modo che tanti considerano però sbagliato e infatti sono le critiche, anche molto dure, sono fioccate.

Chiara Ferragni, pioggia di critiche dopo la foto senza reggiseno

Molti follower approvano gli scatti di Chiara Ferragni e scrivono “Bambina mia bellissima” oppure “Premetto che non sono una sua fan, ma i commenti sono scandalosi. È pur sempre una donna come tutte voi. Ma dove andremo a finire, vi scandalizzate per due capezzoli, così come gli stessi uomini che poi sotto una foto di una quarta di reggiseno rifatta commentano “che figa”. Vi ricordo che state facendo body shaming, saluti”. Ancora “I peggiori insulti sempre dalle donne”. Alcuni ironizzano: “Tutti che commentano le tette e nessuno l’indice senza smalto! Mah 😂😂😂”.

Ed eccoli alcuni dei commenti più aspri: “Non per cattiveria ma perché sempre ste tette in mostra?MA NON CAPISCO IL SENSO” e ancora “L’eleganza non ti appartiene”. C’è chi fa notare “Liberissima di mostrarsi… però questo che gira su instagram è soft porn nient altro. Il perché lei ci voglia convincere che ci sia un particolare messaggio trascendentale non l ho capito anche perché dalle mie parti il valore dell indipendenza si dimostra con i contenuti e no con gli ormai sdoganatissimi seni nudi 🤗”.

C’è pure chi attacca “Tanti soldi, poco gusto”. E chi scrive “Ok i cap****li. Però questa donna mostra una magrezza che non è sana, non è mai stata così tanto magra e non è un messaggio sano quello che sta facendo passare. Non è la vicina di casa, è una influencer e se lancia immagini malate non va bene. Per niente”. E poi: “Chiara, ti prego, fermati e salvati. Non ha alcun senso mostrarsi così. Da donna a donna, dimmi: quale libertà rivendichi mostrandoti così? Noi, poveri lavoratori mortali , quale valore aggiunto dovremmo cogliere dai tuoi seni così gentilmente offerti ai nostri occhi? Chiara, “sentiti vestita” e mostrati tale”. E voi, come la pensate?

