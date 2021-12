Giovedì 2 dicembre Chiara Ferragni e Fedez hanno partecipato alla première italiana di “The Ferragnez”, la docu-serie a loro dedicata in uscita il 9 dicembre su Amazon Prime Video e visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

Nella serie il racconto della vita privata dell’imprenditrice e influencer e del cantante. Accanto a loro il primogenito della coppia, Leone Lucia, ma anche i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara Ferragni, Valentina e Francesca con i rispettivi fidanzati (Luca Vezil e Riccardo Nicoletti), la nonna Luciana e gli amici della coppia. Dopo la premier la coppia è volata insieme ai figli Leone e Vittoria a St. Moritz per trascorrere il ponte dell’Immacolata sulla neve, all’insegna del relax, del divertimento e della famiglia.

Chiara Ferragni e Fedez, il prezzo dell’albergo a St. Moritz

Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto uno degli alberghi più lussuosi e costosi della famosa località turistica svizzera., immerso in un paesaggio incontaminato mozzafiato. Apprezzato sin dall’apertura nel 1896 da personalità illustri e famiglie reali, il Badrutt’s Palace Hotel – si legge sul sito – dispone di 114 camere incluse 42 suite con il panorama straordinario delle Alpi Svizzere.





L’hotel, ovviamente a cinque stelle, è una metà di viaggio ideale sia in inverno che in estate e Chiara Ferragni e Fedez lo hanno scelto per trascorrere il ponte dell’Immacolata insieme ai figli Leone e Vittoria. il Badrutt’s Palace Hotel offre viste panoramiche sulle Alpi dell’Engadina e sul Lago di St. Moritz e vanta 6 ristoranti, una piscina coperta e un servizio navetta gratuito per la funivia di Corvatsch, distante 500 metri.

Punto di riferimento molto famoso di St. Moritz, il Badrutt’s Palace appartiene alle associazioni Leading Hotels of the World, Swiss Deluxe Hotels e Swiss Historic Hotels. Chiara Ferragni e Fedez hanno optato per una suite con due camere da letto, salotto, bagno tutto di marmo e una cucina attrezzata. Il costo della super suite è di 6.325 euro a notte.