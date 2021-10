“Siamo bloccati…”. Chiara Ferragni, incidente sull’Orient Express: cosa è successo durante il viaggio di lusso

Piccolo incidente di percorso per il viaggio di lusso di Chiara Ferragni e Veronica Ferraro, anche lei blogger e influencer. Le colleghe e amiche si sono date appuntamento a Venezia per un viaggio da sogno sull’Orient Express, uno dei treni più lussuosi al mondo.

Chiara Ferragni non si è spostata in aereo come sempre: Chiara Ferragni ha deciso di realizzare un suo sogno e ha prenotato una suite a bordo del Venice Simplon Orient Express, un treno passeggeri a lunga distanza/percorrenza messo in servizio dalla Compagnie Internationale des Wagons-Lits che inizialmente collegava Parigi Gare de l’Est a Costantinopoli (l’odierna Istanbul).

Chiara Ferragni, piccolo incidente sull’Orient Express

Il nuovo Venice Simplon Orient Express conta ben 12 tratte, tra cui quella Venezia-Parigi, che poi è stata quella scelta dalla moglie di Fedez e mamma dei piccoli Leone e Vittoria, e alcuni dei suoi più cari amici e collaboratori. Poco prima dell’arrivo a Parigi è accaduto qualcosa di inaspettato per Chiara Ferragni, Veronica Ferraro e gli altri passeggeri dell’Orient Express.





I passeggeri sono rimasti bloccati a bordo dell’Orient Express per via di un piccolo incidente. A svelarlo con un post su Twitter è stata Veronica Ferraro: “Il treno è rimasto bloccato perché son caduto degli alberi sui binari”. Il treno è rimasto bloccato in attesa del ripristino della ferrovia per poi riprendere il suo viaggio verso Parigi.

Arrivati nella capitale francese, Chiara Ferragni e Veronica Ferraro sono ripartite per Milano, questa volta in aereo, per fare rientro a casa. Per le due influencer è stata una bellissima esperienza, ovviamente documentata con foto e video sui social.