All’anagrafe è Gabriele Rubini ma conosciuto da tutto come ‘Chef Rubio’. Fin da bambino ha ha praticato il rugby a Roma (suo fratello è un rugbista professionista) ha esordito in Super 10 nel 2002 con il Parma; divenuto atleta di interesse nazionale, la Federazione ne bloccò il trasferimento per la stagione successiva fino a tutto il 2003-04; tornato nella capitale, è stato al Rugby Roma fino al 2005 con 12 presenze in totale in serie A.

Durante la sua avventura sportiva in Nuova Zelanda ha iniziato a coltivare anche la passione per la cucina e dopo il rientro in Italia, a causa di un infortunio, nel 2010 si è diplomato alla scuola di cucina italiana. Poi diventa conduttore del programma ”Unti e bisunti” per il canale tv DMAX, ”Il cacciatore di tifosi” e ”Rugby Social Club”, e ancora ”I re della griglia”, ”Il ricco e il povero” e ”È uno sporco lavoro”.

Il 10 maggio 2018 torna su NOVE con “Camionisti in trattoria”. Dopo alcune dichiarazioni ritenute misogine contro Selvaggia Lucarelli Amnesty International Italia ha bloccato la sua collaborazione e a seguire sono state tante le dichiarazioni che lo hanno fatto finire spesso al centro delle polemiche.





E proprio in queste ore Chef Rubio è protagonista di una bufera social. Sul suo account Twitter ha pubblicato un selfie in cui si vede una bestemmia scritta sul suo palmo della mano e l’hashtag PremioStrega2021. “Dai no, le bestemmie no”, “Ti stimo, ma le bestemmie no”, sono solo alcuni dei commenti lasciati dai follower sotto lo scatto.

E ancora: “Sono sempre stata dalla tua parte, ma stamattina questo mi sembra davvero too much. Ma perché un gesto così? Gabriele non serve bestemmiare Credo che c possano essere altri modi di esprimersi. Scusa la franchezza ma mi hai deluso . Anche se so che nn te frega un c****”.