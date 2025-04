Gabriel Garko torna a far parlare di sé, stavolta non per un nuovo ruolo da protagonista ma per un video pubblicato sul suo profilo Instagram in cui rivede alcune delle scene più celebri della sua carriera. L’attore si lascia andare a un momento di nostalgia, raccontando ai suoi follower qualcosa che non aveva mai detto prima: “Mai fatto un rewatch nella mia vita. La verità è che non amo rivedermi”, confessa nel reel. Parole che rivelano un lato più intimo e riservato di Garko, lontano dai riflettori e dall’immagine patinata che per anni lo ha definito.

Nel video, l’attore si diverte a scorrere i momenti più iconici delle serie che lo hanno reso popolare, facendo riemergere nei fan il ricordo dei suoi ruoli dal forte impatto estetico e passionale. Garko, da sempre simbolo di sex appeal, ha incarnato per decenni l’archetipo dell’uomo desiderato, riuscendo a imporsi sia sul piccolo che sul grande schermo con una presenza scenica magnetica. Il reel ha raccolto decine di migliaia di visualizzazioni, commenti affettuosi e parole di stima. Ma tra tanti apprezzamenti, è spuntato anche un commento carico d’odio.

Gabriel Garko, orrore sui social: cosa gli hanno scritto

Un utente ha infatti scritto: “Se avessi saputo che era gay non lo avrei guardato. Fa schifo”. Parole pesanti, intrise di un’omofobia che, purtroppo, continua a sopravvivere anche nel 2025. Gabriel Garko, che nel 2020 aveva fatto coming out con grande coraggio, ha scelto di non eliminare il commento, ma di affrontarlo in modo intelligente e ironico. L’attore ha condiviso lo screenshot tra le sue storie e ha risposto con poche ma efficaci parole: “Nonostante siamo giunti nel 2025”. Poi ha aggiunto, con sarcasmo: “Peccato per l’italiano”.

Una replica che non cerca lo scontro, ma che ridicolizza l’insulto e smaschera l’ignoranza di chi lo ha scritto. È un gesto semplice ma potente, un esempio di come sia possibile rispondere all’odio senza scendere allo stesso livello, con intelligenza e dignità. In un’epoca in cui i social sono spesso terreno fertile per attacchi gratuiti, la scelta di Garko spicca per eleganza e misura.

Il post e la risposta dell’attore hanno fatto rapidamente il giro della rete, ricevendo grande sostegno da parte di fan, colleghi e semplici utenti. In tanti hanno lodato il suo atteggiamento, sottolineando quanto sia importante continuare a combattere i pregiudizi con gesti concreti. Gabriel Garko, ancora una volta, ha dimostrato che il vero fascino sta nel saper affrontare le critiche con classe, trasformando un’offesa in una lezione di civiltà.