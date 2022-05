“Ecco che fine ha fatto”. Alberto Urso, l’annuncio dopo due anni di assenza: “Non sta più in Italia”

Che fine ha fatto Alberto Urso? Si torna a parlare di uno degli ultimi vincitori di Amici di Maria De Filippi prima dell’avvento del Covid, nel 2019. Come qualcuno ricorderà, proprio quell’anno Alberto ha pubblicato l’album di debutto e poi ha rivestito i panni di coach nello spin off Amici Celebrities. A seguire, a fine 2019, ha colto la palla al balzo per pubblicare il secondo album e nel 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo, dove si è classificato solo quattordicesimo.

Ecco, è a questo punto che di Alberto Urso non sappiamo praticamente più niente. Tra l’altro, a parte qualche immagine sui social, del cantante si sa poco e niente. E in molti si fanno la stessa domanda: che fine ha fatto Alberto Urso? I più attenti ricorderanno che a Capodanno 2020, prima di partecipare al Festival di Sanremo, ha fatto un’apparizione canora al Grande Fratello Vip, mentre l’anno scorso è stato ospite di un pomeridiano di Amici per cantare il suo ultimo singolo. Dopodiché il nulla più assoluto.

Che fine ha fatto Alberto Urso? Ecco costa sta facendo negli Usa

Tra l’altro, solo qualche giorno fa, ha pure annullato dei concerti programmati. A riguardo ha detto: “Siete la ragione per cui amo cantare, fare musica e condividere le mie canzoni sul palco, siete la mia ispirazione. Sto lavorando per portare la mia musica in tutto il mondo e finalmente nei prossimi mesi sarò così entusiasta di condividere alcune grandi novità sul mio prossimo progetto…”.

“So che vi renderà orgogliosi! Mi dispiace, ma per adesso devo cancellare i miei concerti programmati, ma sono felice di esibirmi presto per voi in un nuovo progetto! Non smetterò mai di ringraziarvi per tutto quello che fate per me! rimanete connessi, manca davvero poco! Vi voglio bene!”.

Insomma, che fine ha fatto Alberto Urso? A darci qualche informazione è stato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini nelle sue Chicche di Gossip. “Il, cantante e vincitore di Amici? Il ragazzo ha scelto di andare a farsi le ossa e una sana gavetta in America, provando a seguire le orme e il successo canoro de Il Volo. Ci riuscirà?“. Finalmente lo sappiamo.

