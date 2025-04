Federica Pellegrini è finita al centro di una vera e propria tempesta sui social dopo aver commesso un errore che, nel tentativo di correggere, si è trasformato in un doppio scivolone. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo. Tutto è iniziato con una dichiarazione in cui l’ex campionessa olimpica ha commentato il recente caso doping di cui è stato protagonista Jannik Sinner, affermando che, a suo avviso, il tennista sarebbe stato trattato in modo privilegiato rispetto ad altri atleti in situazioni simili. “Nel 99% dei casi le autorità si sono comportate diversamente”, ha detto, lasciando intendere che per Sinner le regole sarebbero state applicate con maggiore leggerezza.

Le parole di Federica Pellegrini non sono passate inosservate, anzi, hanno provocato una valanga di reazioni indignate sui social. Sotto la pressione di una tale ondata di critiche, la Pellegrini ha deciso di intervenire direttamente sui suoi canali social per difendere la propria posizione. In un messaggio scritto di suo pugno ha ribadito che non intendeva attaccare Sinner personalmente, ma solo sottolineare un problema più ampio legato alla disparità di trattamento nel mondo dello sport.

Tuttavia, nel tentativo di spiegarsi, è incorsa in una gaffe clamorosa. Rispondendo sull’intervista in questione, rilasciata al quotidiano La Repubblica, Federica Pellegrini ha scritto: “Non si può paragonare un’intervista data a voce in 20 minuti con solo 1 domanda su questo caso, con un editoriale fatto ad ok“. A questo punto, un utente le ha fatto notare l’erroee: “Forse volevi scrivere ad hoc, dal latino. Dovresti documentarti anche su questo, non solo sul caso Sinner”.

Nonostante il palese errore, Federica Pellegrini ha risposto al commento ribattendo all’utente: “E se io non volevo scriverlo in latino?”. Ovviamente il botta e risposta è diventato virale su X e tantissimi utenti sono intervenuti criticando l’atteggiamento dell’ex campionessa di nuoto. “Apriamo una sottoscrizione e paghiamole delle ripetizioni”, si legge su X. “Raga! Ma questa è proprio cretina”, “Probabilmente non voleva dirlo neanche in italiano”,”Il livello è questo. Più scrive più si rivela”.

“Federica Pellegrini ancora in tendenza, penso che ormai sia una cosa fatta ad ok (cit.) Non iniziate, ognuno lo dice nella lingua (quale?) che vuole. Vero”, “Sembra fatto ad ok mandalo anche alla Pellegrini ma in latino che se voleva lo parlava”, “Questa è ancora più antipatica e scema di quello che pensavo, con un ruolo troppo importante per lei”, “Ogni volta che risponde si scava la fossa sempre più profonda. Fra poco arriva in Cina dove li i nuotatori tutto regolare però”, si legge ancora. Federica Pellegrini ha deciso di non ribattere alle critiche e forse spera che la tempesta di plachi. Il pubblico dei social, come sappiamo, raramente fa sconti e dopo le sue parole su Jannik Sinner, tennista amatissimo dagli italiani, la Pellegrini si è fatta molti nemici.