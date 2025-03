Una pessima notizia ha travolto Federico Fashion Style. Proprio il diretto interessato ha denunciato l’accaduto con dei post apparsi su Instagram. Ha scritto prima un messaggio rivolto ai suoi fan, poi ha anche girato dei video e ha spiegato la gravità della situazione. Una vicenda che ha scioccato praticamente tutti.

Infatti, Federico Fashion Style si è soffermato su questa pessima notizia esordendo in questo modo: “Ragazzi, scusate se sono stato un po’ assente in questi ultimi giorni, ma ho subito un brutto furto! Anzi, direi un grave furto! Sono molto dispiaciuto perché sono stato derubato di alcune cose, delle quali ci ho messo tutto l’impegno per realizzarle e soprattutto ci ho investito tanti soldi!”.

Federico Fashion Style vittima di un grave furto: la sua denuncia

Federico Fashion Style ha poi detto ancora che “confido nella autorità di trovare il balordo che ora è in possesso delle mie cose! E confido soprattutto nella giustizia perché chi ha fatto ciò deve pagare!”. In seguito, in alcuni video è stato un po’ più preciso sul danno del furto: “Non vi posso dire di più o entrare nei dettagli, ma ho subito un danno da più di 80mila euro“.

Non è potuto scendere nei dettagli, ma le conseguenze economiche sono notevoli. Il parrucchiere dei vip ha concluso così: “Vi lascio solo immaginare lo stato d’animo. Anche se sto cercando di tranquillizzarmi anche perché nessuno mi riporterà indietro ciò che mi è stato rubato. Comunque, i conti si faranno quando arriveranno le riprese delle telecamere e vi farò vedere il video, così dimostrerò quanta m* esiste“.

Federico Fashion Style rivela il grave furto subito pic.twitter.com/C03XFcxFQa — Novella2000 Archive (@disagio_tv) March 27, 2025

Tanta tristezza per l’hairstylist, che mai si sarebbe aspettato di dover fare i conti con una notizia così devastante a livello psicologico e più prettamente economico.