Cominciamo col fare gli auguri a Valeria Marini: la prorompente show girl sarda ha festeggiato, martedì 14 maggio, i suoi 57 anni con una festa, sì, in grande stile, ma che sta facendo parlare essenzialmente per gli intoppi e le (numerose) assenze. Praticamente un flop, al punto che – stando a quanto riferisce Dagospia, solitamente ben informato – la festeggiata avrebbe lasciato la festa, in un locale dei Parioli a Roma, visibilmente contrariata. “Non ho nemmeno mangiato niente! Il peggior compleanno della mia vita”. Imbucati, paparazzi, vip che hanno dato buca e invitati costretti ad aspettare a lungo la festeggiata. Riavvolgiamo il nastro e vediamo cosa è successo.

Chi ha dato forfait

La Marini aveva organizzato il party con grande cura, con tappeti rossi e luci al neon personalizzate. Ma la realtà è stata ben diversa: molti ospiti hanno abbandonato il luogo prima ancora che Valeria arrivasse. E qui, dobbiamo dirlo, ci ha messo del suo: l’invito era per le 20.30, ma lei, come ogni diva che si ripetti, è arrivata in ritardo, addirittura intoron alle 22. Nel frattempo, alcuni invitati, trai pochi che si erano presentati, Manuela Arcuri è sparita appena dopo l’inizio dei festeggiamenti, mentre Rocco Casalino se ne è andato, lamentando del poco spazio disponibile.

Foto: Manuela Arcuri

Amici di lunga data di Valeria Marini, inspiegabilmente, non si sono neppure presentati, ad esempio Alba Parietti, Anna Falchi e Giucas Casella non si sono presentati affatto; stesso discorso per Beppe Convertini e Alberto Matano, mentre era un proliferare di sconosciuti, aspiranti vip e temerari che tentavano di “imbucarsi”, respinti dai bodyguard all’ingresso. D’altronde, se, in una sala che può ospitare novanta persone, ne inviti duecento, è lecito aspettarsi una vera invasione di gente misconosciuta.

Foto: Valeria Marini con la mamma Giovanna Orru e il suo agente, Antonello Lauretti

L’ingresso trionfale di Valeria (con 90 minuti di ritardo)

E dire che Valeriona si era presentata al locale in grande stile, scendendo da un pulmino grigio, sfilando sul red carpet con un lungo e brillante vestito rosso. Con lei, una presenza costante che era insieme a lei anche quando ha spento le candeline, c’era Federico Fashion Style, hair stylist di fiducia suo e di tante altre donne dello spettacolo, Federico Fashion Style, peraltro vestito di un rosso accesso in pendant con la showgirl. Di seguito troviamo l’imperdibile reportage sul flop- party dei vip fatto dallo stralunato Enrico Lucci per Striscia la notizia.

Chi c’era

E così, Valeria Marini, come si vede nelle foto che anche noi abbiamo mostrato, lo stilista Anton Giulio Grande e Gianluca Mech (l’imprenditore guru dell’alimentazione, inventore della tisanoreica), oltre a Federico Fashion Style. Per chi lo volesse sapere, il menù della cena era ispanico, prevedendo gazpacho, carbonara iberica e fiumi di sangria.

Foto: Federico Fashion Style

Facciamo prima, forse, a dire chi c’era: Maria Monsè, Manuela Arcuri, Miriana Trevisan, Manila Nazzaro, Monica Setta, Rocco Casalino, Sara Tommasi, che pare si sia ben ripresa dagli ultimi folli anni di stravizi, e persino Francesca Cipriani, altra bombastica donna dello spettacolo che in passato ha avuto più di un battibecco con la stessa Valeria Marini.