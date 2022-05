Sono passati anni e lei è cambiata molto, ma il pubblico ricorderà bene le sue “avventure” nel programma tv che l’ha lanciata. Su Instagram continua a essere molto seguita ed è lì, sul social, che è arrivato il lieto annuncio: aspetta il suo primo figlio.

Charlotte Crosby, la star dello show di Mtv Geordie Shore e vincitrice del GF Vip Uk nel 2013, è incinta del fidanzato Jake Ankers. L’annuncio è arrivato attraverso un tenero video postato su Instagram, in cui mostra il test di gravidanza positivo e le reazioni entusiaste della sua famiglia davanti alla notizia.





Charlotte Crosby incinta del primo figlio

“Un momento che non ero sicura sarebbe mai stato mio. È qui, è mio (e di Jake) e non potrei essere più felice di condividerlo con tutti voi… Avrò un bambino”, ha scritto Charlotte Crosby nella didascalia. Sotto al post, subito le congratulazioni degli amici di Geordie Shore: da Sophie Kasaei a Abbie Holborn, da Marnie Simpson a Kyle Christie.

Charlotte Crosby e Jake Ankers starebbero insieme dalla fine del 2021 (hanno ufficializzato la storia a dicembre, ndr). Lui, futuro papà, è di Manchester, lavora come autista per personaggi famosi, ha due ristoranti nella sua città e ha reso il suo profilo Instagram privato. L’annuncio della gravidanza è arrivato poche settimane dopo aver accennato al fatto che i due potrebbero presto fidanzarsi.

Nel 2016 la star di Geordie Shore era rimasta incinta dell’allora fidanzato Josh Ritchie ma era stata operata d’urgenza per rimuovere una tuba di Falloppio e tempo dopo aveva spiegato che all’epoca non aveva idea di cosa le stesse succedendo. Dopo l’operazione, i dottori le avevano detto che la gravidanza extrauterina non era stata fatale per davvero un soffio.

