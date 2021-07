Torniamo a parlare della meravigliosa Charlene di Monaco, la principessa moglie di Alberto di Monaco. Per la prima volta dopo l’intervento alla testa che ha subito a fine giugno in Sudafrica, la donna torna a mostrarsi sui social dopo l’intervento. Proprio qui, in Sudafrica, il suo paese d’origine, Charlene sta passando anche la convalescenza, lontana dai figli e dal marito. Charlene si è mostrata con i capelli tagliati molto corti e abiti sportivi: un jeans, stivali, maglione.

Mamma di due bambini, parla con i suoi figli in videochiamata: “Passo un po’ di tempo con Jacqui e Bella mentre faccio coperte per l’asilo della porta accanto. Fatemi un in bocca al lupo”, scrive postando le foto in cui lo sguardo rivolto al telefono è nostalgico e malinconico. Come ricorderete, qualche mese fa Charlene di Monaco è stata sottoposta ad un intervento chirurgico, i cui strascichi non cessano di essere presenti.

E non è ancora dato sapere quando potrà definitivamente ristabilirsi e tornare in forma. La donna è stata operata in Sudafrica per una grave infezione otorinolaringoiatrica e le conseguenze della stessa si stanno facendo sentire eccome ancora oggi. Charlene di Monaco ha detto ancora: “Abbiamo seguito le indicazioni del team medico, anche se è stato estremamente difficile”.





E ancora racconta Charlene di Monaco: “Il supporto più incredibile per me. Le mie conversazioni quotidiane con Alberto e i miei figli mi aiutano a mantenere alto il morale, ma mi manca molto la loro presenza. Sono stata fortunata ad averli avuti in visita in Sudafrica, è stato meraviglioso vederli. Non vedo l’ora di tornare a stare insieme”.

Jacques e Gabriella sono i gemellini nati dall’amore con principe Alberto: i piccoli molto amati dal popolo e recentemente la loro mamma li ha voluti mostrare nuovamente per far vedere quanto siano cresciuti. Solo qualche mese fa, Charlene di Monaco ha condiviso via social alcune foto scattate in occasione della Pasqua, con i principini intenti a dipingere de uova sulle scale del palazzo insieme a mamma e papà. Forza!