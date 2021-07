“I figli no…”. Charlene di Monaco, ancora una voce dopo la sua ‘fuga’ da Alberto e famiglia

Dopo l’intervento alla testa Charlene di Monaco si trova in Sudafrica. Di recente si è mostrata sui social con i capelli tagliati molto corti e abiti sportivi: un jeans, stivali, maglione. Mamma di due bambini, parla con i suoi figli in videochiamata: “Passo un po’ di tempo con Jacqui e Bella mentre faccio coperte per l’asilo della porta accanto. Fatemi un in bocca al lupo”, scrive postando le foto in cui lo sguardo rivolto al telefono è nostalgico e malinconico.

Ha parlato di lei Christa Mayrhofer-Dukor, cugina viennese della scomparsa principessa Grace, e lo fa in una intervista rilasciata al settimanale Oggi. E ha rivelato: “Poco tempo fa, al telefono con Alberto, ho cercato di chiedere notizie al riguardo, ma la sua reazione e stata un po’ evasiva. Lui era diverso dalle nostre solite telefonate. Ha sorvolato su questo argomento, notavo che non voleva parlarne, rispondeva a monosillabi”.

Christa Mayrhofer-Dukor ha anche ammesso che “Alberto e Charlene hanno difficolta nel loro rapporto. Per questo motivo è scappata. Vuole vedere come si sviluppa la situazione. Potrebbe semplicemente aspettare che Alberto si trovi un’altra oppure tornare, se questo non dovesse accadere”, “ho avuto l’impressione che i due abbiano avuto una grande discussione e per questo lei sia partita”.





Se da un lato corrono veloci le voci di un imminente divorzio tra Alberto e Charlene, dall’altro si scontrano con le testimonianze di chi giura che non abbandonerebbe mai la sua famiglia. Di divorzio parlano le testimonianze riportate dalla rivista tedesca Bunte e dal Paris Match francese. La principessa “per il momento non ha intenzione di tornare” ha riportato qualche settimana fa Paris Match, mentre Bunte ha scritto che Charlene sta già cercando una nuova casa a Johannesburg, in Sudafrica.

Tuttavia a provare a sgombrare il campo dai rumors ci ha pensato una fonte vicina alla principessa Charlene, suggerendo che crede che tornerà a Monaco non appena i suoi problemi di salute saranno risolti. “Non lascerà mai i suoi figli”. La notizia, riportata da People, va a contrastare però con la testimonianza della confidente del principe Alberto, che ad un’altra rivista aveva dichiarato il contrario. Secondo la fonte vicina al principe, infatti, il loro matrimonio sarebbe terminato e la crisi sarebbe più profonda di quanto il Palazzo sia pronto ad ammettere.