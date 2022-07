Alberto di Monaco e Charléne, la notizia arriva dopo le voci sulla presunta crisi di coppia. Negli ultimi tempi le vicende che hanno toccato da vicino i due sono state costellate da continui alti e bassi e relativi pettegolezzi. L’allontanamento di Charlene, poi il ricovero, ma ancora un ritorno in famiglia dopo mesi di assenza e tante voci su un matrimonio naufragato già da diverso tempo. Oggi lo scatto di coppia metterebbe tutti i dubbi a tacere.

Anniversario di Charléne e Alberto di Monaco, la verità in uno scatto. Ma è davvero crisi? Da quando Charléne è tornata nel Principato, ovvero dallo scorso maggio, in molti non hanno potuto fare altro che notare un’espressione di infelicità quasi incolmabile, al punto da spingere i più a riconoscere sotto il suo nome l’epitero di “Principessa Triste”.





L’anniversario di Charléne e Alberto di Monaco: la foto (e i sospetti)

E sulla vita di coppia, anche le voci messe in circolo nelle ultime settimane che farebbero riferimento a un presunto contratto firmato dall’ex nuotatrice che l’avrebbe vista non solo costretta a sposarsi, ma anche a rimansere nel Principato per 12 milioni di euro. Una notizia che non trova conferma ma che cadere sulla vita matrimoniale dei due un velo di dubdi e sospetti. (Charlene di Monaco, il terribile sospetto: parla il medico).

Tante voci dunque sulla presunta crisi eppure sull’account sociale dedicato alla famiglia Grimaldi ecco apparire una foto che dovrebbe almeno per il momento mettere a tacere qualche sospetto di troppo. La coppia appare nel bel mezzo dei festeggiamenti per gli 11 anni di matrimonio. Una ricorrenza importante, o così sembra essere, quella del 1 luglio, e uno scatto a firma del fotografo Eric Mathon che metterebbe in primo piano i due mano nella mano e un sorriso sul loro volto, seppure accennato.

E a corredo dello scatto una didascalia dove si ricorda ai fan il giorno del fatidico ‘si’: “In occasione del loro 11° anniversario di matrimonio, le LL.AA.SS. il Principe Alberto e la Principessa Charléne hanno voluto condividere questa foto scattata nei giardini del Palazzo Principesco”.

Nonostante pare si stia facendo in modo di spazzare via ogni dubbio su una crisi di coppia, sterzando ben lontano dalla pericolosa curva di un divorzio, alcuni restano convinti di un allontanamento di Charléne dal Principato, che comporterebbe lo svolgimento della sua vita quotidiana nelle vicinanze, seppur con l’obbligo di prendere parte solo a quegli eventi atti a garantire un’immagine di solidità all’interno del nucleo familiare.

