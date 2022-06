Splendida notizia per la rapper, modella e attrice originaria degli Stati Uniti d’America, Chanel West Coast, che sarà molto presto mamma. Ad annunciare la notizia con una serie di foto pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale è stata la stessa giovane, che si è immortalata incinta insieme al fidanzato. Lei è ricordata dai fan soprattutto per un programma televisivo, ma ha comunque già ottenuto numerosi risultati a livello professionale. E ora anche a livello strettamente personale.

La notizia che Chanel West Coast sarà mamma e che è dunque incinta ha fatto subito il giro della rete e sono tanti i complimenti ricevuti dalla donna. Ha deciso di mostrarsi col suo bel pancione nel corso del red carpet degli MTV Movie & Tv Awards Unscripted 2022. Non ha fatto niente per nascondere la dolce attesa. A breve Chanel diventerà dunque mamma per la prima volta nella sua vita. Partito quindi il conto alla rovescia non soltanto da parte sua, ma anche dai suoi innumerevoli ammiratori. Intanto, l’attrice Shay Mitchell è già diventata mamma.





Chanel West Coast sarà mamma, è incinta per la prima volta

Chanel West Coast sarà mamma nel prossimo futuro e il fatto che sia incinta sembra davvero che abbia mandato in visibilio anche il suo partner, apparso al suo fianco molto felice. Lui si chiama Dom Fenison e lavora come modello. Prima di cominciare la storia d’amore, il loro rapporto era iniziato con fini esclusivamente amichevoli. Poi però l’interesse è aumentato sempre più e nel corso del set legato al video della canzone Vinyl, datato 2020, è nato proprio l’amore e anche il rapporto più intimo.

Chanel West Coast, nata il primo settembre del 1988, è originaria della città americana di Los Angeles. Il suo vero nome è Chelsea Chanel Dudley e nel mondo della tv ha lavorato per la prima volta in assoluto nella Fantasia Factory di MTV. Qui ha lavorato in veste di segretaria per Rob Dyrdek. Dal 2011 è presente nel programma televisivo Ridiculousness – Veri American Idiots. Nel 2009 è stata anche importane nella realizzazione del brano musicale di Tiffanie Anderson, intitolato Melting Like Ice Cream.

Lei si è resa protagonista anche della scrittura e della registrazione di alcune sue canzoni, culminate poi col suo primo album, ed è stata molto attiva in diverse discoteche negli Usa dove ha dato vita ad esibizioni interessanti. Due anni fa ha pubblicato appunto l’album di esordio che si chiama America’s Sweetheart, la cui uscita doveva essere prevista nel 2016.

